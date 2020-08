Basisschool De Ster dicht: ‘Geef docenten voorrang bij coronatest’

Beeld ANP

Uit voorzorg moeten ongeveer vijf tot acht medewerkers getest worden, omdat een docent van de basisschool positief getest is. In afwachting van de uitslagen zitten deze medewerkers thuis en tot die tijd blijft de school dicht. “Er is niet genoeg capaciteit beschikbaar om verantwoord onderwijs te geven,” aldus Harry Dobbelaar van de overkoepelende stichting Zonova. Ouders van alle leerlingen zijn per mail en telefonisch op de hoogte gesteld.

“We hebben contact gezocht met de GGD en gevraagd om versnelling,” aldus Dobbelaar. “We krijgen zaterdag, uiterlijk zondag, te horen of de geteste medewerkers positief of negatief getest zijn. We hopen natuurlijk negatief en doen er alles aan om maandag weer open te gaan.”

Dobbelaar vindt het vooral heel vervelend voor de leerlingen, leerkrachten en ouders. “Dit gun je de leerlingen niet. Ze zijn net lekker begonnen en dan krijg je dit. Daarom hebben we bij de gemeente aangedrongen: beschouw leraren nou als cruciaal beroep en geef ze voorrang in de coronateststraat. We snappen dat het lastig is, maar op deze manier kan je bij elke zieke leraar een klas naar huis sturen.”

Testvoorrang leraren

Donderdagochtend vroegen ook de onderwijsbonden en sectororganisaties VO-raad en PO-raad om een voorrang. Anders komt de uitvoering van het onderwijs in de knel, stellen de organisaties in een pleidooi aan het kabinet. Voorrang zou lesuitval kunnen voorkomen.

Een woordvoerder van wethouder Marjolein Moorman, verantwoordelijk voor Onderwijs, geeft aan op de hoogte te zijn van het probleem. “We weten dat deze wens er is, maar kunnen niet zeggen wanneer dit precies gerealiseerd gaat worden. Maar het is wel een opgave. Er zijn ook andere groepen die met voorrang getest willen worden, zoals zorgpersoneel.”

Ook de testcapaciteit van de GGD vormt een heikel punt: de opschaling van de testlocaties voor het coronavirus wordt voorlopig gestaakt, omdat de laboratoria die de tests verwerken kampen met een capaciteitstekort. In Amsterdam is de wachttijd voor een test hierdoor langer dan gewenst. “We proberen de lijntjes tussen de GGD en de scholen in Amsterdam zo kort mogelijk te houden,” aldus de woordvoerder van wethouder Moorman. “Maar de testcapaciteit bij de GGD is de grote uitdaging.”

Wel komt er volgens de woordvoerder een speciale ‘knop’ voor onderwijspersoneel, zo kunnen ze versneld telefonisch geholpen worden.