Basisschool De Avonturijn in De Pijp gaat dicht door leerlingentekort

Ondanks het goede onderwijs werd de school te klein, meldt Scholenkoepel Amsterdamse Stichting Katholiek Onderwijs (ASKO). Voorzitter van het bestuur, Dorien Nelisse, betreurt de situatie, maar moet handelen uit het belang van de leerlingen. “Op dit moment hebben we nog 78 leerlingen; een aantal waardoor de kwaliteit van het onderwijs niet houdbaar blijft.”

Al langer was het schoolbestuur zich aan het voorbereiden op een eventuele sluiting. Begin dit schooljaar werden er bewust al geen kleuters meer aangenomen.

“Het schoolbestuur is met omliggende scholen in gesprek gegaan om te zoeken naar de beste oplossing. Het liefst hielden we alle vriendjes, vriendinnetjes, broertjes en zusjes bij elkaar.”

Dat bracht De Avonturijn bij de nabijgelegen basisschool De Springstok aan de Tweede Jan van der Heijdenstraat. Volgens Nelisse sluit het onderwijsaanbod van De Springstok goed aan op dat van De Avonturijn en bovendien zouden alle 78 leerlingen op de school terechtkunnen.

Verdriet maar ook begrip

Dinsdag zijn de ouders tijdens een informatieavond op de Avonturijn op de hoogte gesteld. “Uiteraard waren ouders verdrietig, maar ook positief over de oplossingen,” zegt Nelisse. “We hebben het nieuws zo zorgvuldig mogelijk gebracht. Ook waren de directeur en een ouder van De Springstok aanwezig om de ouders alvast welkom te heten. Voor leerlingen die liever naar een andere school willen, is alle begrip. Zij zullen door ASKO worden geholpen bij hun zoektocht.”

Ook een deel van de leraren van De Avonturijn gaat over naar De Springstok. “Deze school heeft nu 120 leerlingen en met de komst van onze leerlingen kunnen er drie extra groepen worden gevormd. Als alle leerlingen besluiten naar De Springstok te gaan, kunnen er dus drie leerkrachten mee,” zegt Nelisse.

Het schoolbestuur van De Springstok, Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA), ziet de komst van de leerlingen en leraren als een kans. ‘Met meer leerlingen en een grotere lerarenteam zijn wij nog beter in staat het onderwijs te geven waar De Springstok voor staat.’

‘Te kleine’ scholen

De reden dat de Avonturijn de deuren moet sluiten, ligt volgens Nelisse met name aan de demografische ontwikkelingen in de wijk in combinatie met het grote aanbod aan basisscholen. “Onze school was al een kleine school. Wanneer er dan net een school te veel in de wijk staat, kunnen we beter onderling gaan samenwerken.” De Amsterdamse schoolbesturen bekijken de laatste jaren gezamenlijk in welke gebieden te veel scholen staan of waar juist extra scholen bij moeten komen.

Ook andere scholen hebben te maken met krimp en moesten sluiten. Een jaar geleden besloot basisschool Olympus op IJburg om per augustus 2020 dicht te gaan. In 2017 sloot basisschool ’t ­Gouden Ei in het Oostelijk Havengebied. Datzelfde jaar ging basisschool De Saffier in De Jordaan onder luid protest dicht. De Valentijnschool in de Indische Buurt, met toen slechts 83 leerlingen, werd omgevormd tot een tweede vestiging van de Nautilusschool in West.