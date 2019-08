Basisscholen stoppen per direct met het inhuren van uitzendkrachten

Het plein van de 8e Montessori Zeeburg, op de Borneokade. Beeld Marc Driessen

Een uitzendkracht is geen oplossing voor de langere termijn, zo laat de Federatie Openbaar Primair Onderwijs (Fopo) donderdag weten. De acht schoolbesturen in het openbaar onderwijs Amsterdam die samen 125 scholen tellen en ruim 30.000 leerlingen lesgeven, vormen hiermee een front tegen de ontwikkeling waarin leerkrachten uit dienst gaan om via een andere constructie een lucratiever uurloon te halen.

Volgens de federatie dragen ingehuurde leraren nauwelijks bij aan de ontwikkeling van een school. Ook de relatie met het kind, essentieel voor goed onderwijs, lijdt onder de toename van uitzendkrachten, aldus Haico van Velzen, trainee bestuurder bij Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden.

Te duur

Directeur van Montessorischool aan de Amstel Cordula Rooijendijk besloot al eerder te stoppen met het inzetten van freelance leerkrachten. “Dat inhuren is een slechte ontwikkeling. Tijdelijke krachten zijn immers geen onderdeel van het team. Ze doen niet mee aan vergaderingen en zijn niet op studiedagen, omdat ze daar te duur voor zijn.”

Rooijendijk benadrukt dat een goede schoolcultuur van essentieel belang is en dat een samenwerkend team daarbij onmisbaar is. “Ook ik had vorig jaar een tekort aan leraren.” Toch bedankte Rooijendijk voor het inhuren van duurdere leerkrachten. “Soms moet je klassen naar huis sturen, soms worden ze samengevoegd, sta ik zelf voor de klas, of een interne begeleider. Maar dat kunnen we niet lang meer volhouden. Anders put je het huidige lerarenbestand ook uit.”

Ook het Fopo weet dat het lerarentekort met deze maatregel tegen uitzendkrachten niet is opgelost. Volgens de federatie wordt er nog steeds actief geworven en moet het aantrekkelijk worden om meer uren te werken. Ook kunnen schoolbesturen gebruikmaken van de invalpool die zij gezamenlijk hebben, en moeten meer zijinstromers de lacunes helpen dichten. Maar hoe hoog de nood ook is, Rooijendijk weigert gebruik te maken van freelance leerkrachten. “Dat geld is voor leermiddelen bestemd.”