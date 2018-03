Basisscholen in de stad gaan woensdag weer dicht

Sportverenigingen en veel kinderdag­verblijven vangen kinderen op

Ook in de rest van Noord-Holland en in Utrecht en Flevoland gaan de meeste scholen dicht. Om kinderen op te vangen hebben sportverenigingen en kinderdagverblijven in veel buurten hun diensten aangeboden.



Te veel opgepot

De stakende leraren willen 1,4 miljard euro voor het gelijktrekken van basisschoolsalarissen aan die in het voortgezet onderwijs (900 miljoen) en voor het verlagen van de werkdruk (500 miljoen).



De door het kabinet toegezegde 270 miljoen voor salarisverhoging en 430 miljoen voor werkdrukverlaging vinden ze niet voldoende. Bovendien komt dat geld pas in de komende jaren vrij. Minister van onderwijs, Arie Slob (CU), vindt op zijn beurt dat schoolbesturen te veel geld oppotten.



In navolging van de website lerarentekortisnu.nl - waarin per dag geregistreerd en bekeken kan worden hoeveel klassen in het basisonderwijs op die dag geen leraar hebben - is vorige week ook lerarengevraagdisnu.nl gelanceerd waar te zien is waar vacatures zijn.



Dovemansoren

Sommige ouders hebben inmiddels genoeg van de stakingen. Zijn hebben zich verenigd in Ouders in Actie en roepen de overheid op het onderwijs, te verbeteren en de leraren te stoppen met staken.



Het lijkt vooralsnog een oproep aan dovemansoren: PO in Actie wil doorgaan met acties tot Prinsjesdag.



Ook het wetenschappelijk onderwijs maakt zich onder de noemer #woinactie op voor acties, net als het voortgezet onderwijs (#voinactie) en het middelbaar beroepsonderwijs (#mboinactie).



