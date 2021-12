Basisscholen dicht, extra druk op kinderopvang: ‘Zo verplaats je het probleem’

Bso Nella Della. Beeld Nina Schollaardt

Dinsdagochtend werd de knoop doorgehakt: de kerstvakantie wordt voor basisscholen met een week verlengd. Tijdens de persconferentie werd duidelijk dat ook de buitenschoolse opvang (bso) een week moet sluiten. Het kabinet besloot dit naar aanleiding van het OMT-advies, dat al eerder waarschuwde voor het risico dat kinderen het virus meenemen uit het klaslokaal naar de kerstboom bij opa en oma.

‘Vakantie is vakantie’

Cordula Rooijendijk, directeur van de 8e Montessorischool in Zeeburg, vindt de week extra vakantie een goed idee. “De kinderen en de leerkrachten zijn op. Kinderen kunnen zich niet goed concentreren, er zijn veel ruzietjes en er wordt minder geluisterd. Leerkrachten zijn ook erg moe, doordat we al wekenlang schakelen van afstandsonderwijs naar fysiek.”

Rooijendijk is alleen geen voorstander van het bieden van noodopvang door scholen. “Dat is echt een zware belasting in deze tijd. Als je wil dat we na de kerstvakantie fris en fruitig kunnen beginnen, zou ik dat niet op deze termijn vragen.”

Sebastiaan van Huet, directeur van de Lukasschool in Osdorp, sluit zich daarbij aan. “Vakantie is vakantie. Door noodopvang te geven aan kinderen van ouders met cruciale beroepen, blijven we open voor 20 à 25 man. Geven we dan onderwijs of doen we aan opvang?”

Extra drukte

Het is de bedoeling dat kinderen in de ‘eigen gezinsbubbel’ terechtkomen, maar er is ook kans dat het besmettingsprobleem zich van het klaslokaal naar de kinderopvang verplaatst. “We verwachten extra drukte, dat zien we meteen terug in de data,” zegt Jasmijn Kok, medeoprichter van Nanny Nina. “Het verschilt wat voor baan de ouders hebben. Sommige bedrijven staan erg onder druk tijdens de jaarwisseling. Dan krijgen we belletjes van gestreste ouders die op zoek zijn naar opvang.”

Korall Koornstra, oprichter van Korall’s Kids Care is klaar voor de drukte. “We kunnen het aan, we hebben speciaal hiervoor het team uitgebreid. Ik hoop dat we in staat zijn om iedereen te helpen. Ik voel wel de stress van ouders die een oppas nodig hebben.”

Zorgen

Brancheorganisatie Kinderopvang en Boink maken zich zorgen en zien een dreigend probleem voor werkende ouders. “De kinderopvang kan dit gat niet vullen, want het personeelstekort is daar twee keer zo hoog, daarom zien we grote problemen voor werkende ouders volgende week,” zegt directeur Emmeline Bijlsma.

“Veel werkende ouders hebben geen thuiswerkbaan en kunnen op korte termijn geen vrij meer krijgen. Dus gaan ze op zoek naar alternatieven en zullen we elkaars kinderen bij toerbeurt opvangen. Als dat niet lukt zullen wel degelijk de opa’s en oma’s ingezet worden.”

Voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) Loes Ypma sluit zich daarbij aan. “We hebben steeds gezegd dat we geen voorstanders zijn van een eerdere sluiting van de basisscholen. De verantwoordelijkheid ligt bij de scholen om kinderen met ouders met cruciale beroepen of kwetsbare kinderen op te vangen. De kinderopvang kan dit niet doen, dan verplaats je het probleem.”