‘Basisscholen Amsterdam overwegen vierdaagse lesweek’

Beeld Dingena Mol

“Het is een reële mogelijkheid,” zegt Lieke Thesingh van het Breed Bestuurlijk Overleg Amsterdam (BBO), de vereniging van basisschoolbesturen, in Trouw.

De schoolbesturen denken na over noodmaatregelen om het lerarentekort het hoofd te bieden. Eind januari moet er een plan liggen. Minister Arie Slob (onderwijs) maakte begin vorige week in een Kamerbrief duidelijk dat de vijf grote steden (Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Almere en Rotterdam) de ruimte krijgen om maatregelen te nemen.

“Er ligt nu een aantal plannen op tafel, een vierdaagse lesweek is daar onderdeel van,” aldus Thesingh die betrokken is bij het overleg over het noodpakket. “Het voordeel van zo'n vierdaagse lesweek is dat leraren ontlast worden en tijd hebben om huiswerk na te kijken of lessen voor te bereiden.”

940 uur

Wettelijk is het niet toegestaan om een vierdaagse lesweek te voeren. Basisscholen moeten 940 uur per jaar lesgeven, waarvan slechts zeven weken per jaar een vierdaagse lesweek mag zijn.

Nog maar een jaar geleden zagen de Amsterdamse schoolbesturen zo'n vierdaagse lesweek nog helemaal niet zitten. Dat bleek nadat scholen in Zaanstad noodgedwongen tot één dag minder les waren overgegaan. Het afgelopen jaar werd het lerarentekort in Amsterdam te lijf gegaan met de inzet van zijinstromers, de schooldirecteur of interne begeleiders. Veel scholen vragen ook parttimers meer te gaan werken en doen een beroep op gepensioneerde leraren.

Zestien Amsterdamse basisscholen in Nieuw-West sloten onlangs een week lang de deuren vanwege het lerarentekort. In die week bedachten ze maatregelen om de leerkrachten te ontlasten. De scholen willen onder meer de eigen wijk gaan inzetten en planners en roostermakers moeten de leerkrachten gaan ontlasten.