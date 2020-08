Bas van Wijk (1996-2020) was een doorzetter met grote plannen

Een lieve jongen in het lijf van een bodybuilder. Bas van Wijk (24) deed geen vlieg kwaad, maar als het moest, stond hij pal voor zijn groep. Precies dat werd hem zaterdag op een steiger in de Oeverlanden fataal.

Hij hield van Ajax en van een feestje. Een rustige jongen, aardig, correct, en met een talent voor krachtsport. Hij nam dat heel serieus; drinken deed hij zelden. Hij was ook zeker geen ruziezoeker, maar als het niet anders kon, ging Bas van Wijk een confrontatie niet uit de weg.



“Hij was totaal niet agressief en deed geen vlieg kwaad,” zegt een vriendin die liever niet met haar naam in Het Parool wil, “maar hij zal altijd voor zijn groep gaan staan, desnoods om een kogel te vangen. Dat is het mooiste om over Bas te vertellen. En dat is ook letterlijk wat er is gebeurd.”

Zaterdag werd Van Wijk, 24 jaar pas, dood­geschoten op een zwemsteiger in recreatiegebied De Oeverlanden bij de Nieuwe Meer. Hij was daar met zijn hechte groep vrienden uit Badhoevedorp, waar hij ook na zijn verhuizing naar Haarlem nog veel mee optrok.­­­­

Rolex

Zoals wel vaker lagen ze aan het water, een beetje chillen. Tot een dunne man met een sikje volgens ooggetuigen de Rolex van een vriend van Van Wijk opeiste. Van Wijk kwam tussenbeide, want dat was nu eenmaal zijn aard, en de man met het sikje schoot.

De zon scheen, mensen lagen in het gras, zwommen, picknickten. Van Wijk werd nog wel gereanimeerd, onder anderen door de 18-jarige Salim El Meriami – de familie noemt hem een held. Het mocht niet baten. De schutter en zijn vrienden renden het park uit. Vier dagen later werden vijf mannen gearresteerd, van wie één inmiddels is vrijgelaten.

Bas van Wijk werd geboren in Willemstad op Curaçao, maar groeide op in Badhoevedorp, waar hij tot zijn tienerjaren voetbalde bij Pancratius. Voor hard werken haalde hij zijn neus niet op. Vanaf zijn vijftiende werkte hij enkele jaren als afwasser in hotel Herbergh bij Schiphol, een klassiek bijbaantje voor vijftienjarige jongens uit Badhoevedorp.

Ook in hotel Herbergh werd hij ‘een leuk joch’ genoemd. “Een kanjer,” zegt een oud-collega. “Supertrouw en heel verantwoordelijk. Hij zat toen al diep in mijn hart.”

Na zijn bijbaan als afwasser maakte hij ook nog een jaar lang vrachtwagens schoon.

Van Wijk droomde van een leven bij de marine. Hij voltooide de opleiding Veiligheid en Vakmanschap Grondoptreden aan het ROC Amsterdam, een voorbereiding op een baan als militair. In het leger zou hij echter niet komen, hij zakte voor de toelatingstest. Hij had het moeilijk met het overlijden van zijn moeder aan borstkanker.

Met zijn vader verhuisde hij enkele jaren geleden naar Haarlem. Hij werkte af en toe in de bouw en als cocktailshaker in strandtent Bloomingdale.

Hij had grote plannen. Hij wilde geld verdienen om op zichzelf te kunnen wonen. Ook wilde hij de toelatingstest voor het leger opnieuw proberen. En nog groter en sterker worden.

Rustig en correct

De laatste vijf jaar kwam hij vier, vijf keer per week in Fitness Centrum Olympic in Haarlem, vooral gewichtheffen. “Hij had heel veel talent, vooral voor bodybuilden,” zegt eigenaar Ben Peters. “Hij had er echt de bouw voor, dat zag je al voordat hij hier begon met trainen.”

Ook Peters leerde Van Wijk kennen als een aardige jongen, ‘daar kon je niks van zeggen’, altijd rustig en correct, en een echte doorzetter.

“Hij was echt enorm gespierd geworden,” zegt een vriendin. “Hij deed het om zijn hoofd leeg te maken.”

Zijn oude vrienden in Badhoevedorp bleef hij altijd trouw. Samen voetbal kijken, samen feesten, en met warm weer naar de Nieuwe Meer, de plek die hem fataal werd.

“Het is niet meer zoals het was,” zegt de vriendin. “Ook komend weekend zouden we daar zijn, maar iedereen gaat ergens anders heen. Het is een hele nare plek geworden.”

Vrijdagavond om 19 uur wordt in Badhoevedorp een stille tocht voor Bas van Wijk gehouden. Zijn vader, broer en zus lopen mee.