Bart B. krijgt 18 jaar voor doden en in stukken snijden Miranda Zitman

De 57-jarige Bart B. uit Soest moet 18 jaar de gevangenis in voor het doden van zijn ex-partner, kapster Miranda Zitman. B. zaagde haar lichaam na haar overlijden in stukken en dumpte haar ledematen op meerdere plekken.

De kapster uit Soest, die een kwart eeuw een zaak runde n de Amsterdamse Jordaan, werd om het leven gebracht op 27 of 28 december. Bart B. deed het nog maanden voorkomen dat ze nog leefde, door vanaf haar mobiel berichtjes te sturen naar familie en vrienden. Kort na haar dood maakte hij meer dan 100.000 euro over van de spaarrekening van zijn ex over op een eigen rekening. Met het geld loste hij onder meer zijn creditcardschulden af.

B. gaf tijdens zijn proces toe dat hij het lichaam van Miranda Zitman in stukken zaagde, maar ontkende haar te hebben gedood. Dat hij het stoffelijk overschot van zijn ex-vriendin met een zaag te lijf ging zaagde, deed hij naar eigen zeggen ‘uit respect’. Hij begroef haar op de twee plekken ‘die dierbaar voor haar waren’. De romp van de vrouw werd gevonden in een koffer langs de Zuider-IJdijk in Amsterdam.

Canada

De kapster had op de dag van haar dood naar Canada willen vliegen. Ze zou naar een vroegere vriend gaan met wie ze weer opnieuw contact had. De relatie met B. was na bijna twintig jaar beëindigd. Ze woonden nog wel samen in Soest, maar Zitman was op zoek naar een nieuwe woning.

Volgens de rechtbank leverde het strafrechtelijk onderzoek geen bewijs op voor voorbedachte rade en daarmee voor moord. B. zou ook gehandeld kunnen hebben in een opwelling, aldus het vonnis. Dat hij haar doodde door harde klappen op haar hoofd of door ander geweld voor de rechtbank vast.

Bart B. was vrijdagochtend niet aanwezig bij het voorlezen van het vonnis. Of hij in hoger beroep gaat tegen zijn straf is nog onduidelijk.