Barlaeus schrapt Rome-reis om coronavirus

Het Barlaeus Gymnasium. Beeld ANP Kippa

Aanstaande donderdag al zou de eerste groep voor anderhalve week naar Rome vertrekken. Maandagmiddag werd het besluit genomen de reis te schrappen. “Vooral door de grote onzekerheden en de snelle ontwikkelingen met het virus,” zegt rector Alwin Hietbrink. “We kunnen heel slecht voorspellen hoe de komende dagen en anderhalve week eruit gaan zien.”

De Rome-reis is traditioneel een hoogtepunt voor leerlingen van gymnasia. Hietbrink: “Het is ook heel erg jammer. We zijn voornemens een alternatieve reis te bedenken, maar dat is in het schoolschema niet eenvoudig. Waarschijnlijk wordt het komend najaar, in het examenjaar.”

Het Spinoza Lyceum heeft de ouders van leerlingen een brief gestuurd dat de Rome-reis mogelijk wordt gecanceld. In de loop van komende week, uiterlijk volgende week maandag, wordt de beslissing genomen. De Rome-reis van het Spinoza staat voor 10 maart gepland.

Plan B

Het Fons Vitae Lyceum heeft twee weken langer de tijd. Hun Rome-reis pas 30 maart gepland. “We houden het reisadvies van de overheid in de gaten,” zegt afdelingsleider Harry Veen. “Zodra die van geel overgaat naar oranje, gaan we plan B overwegen. Wat plan B wordt, gaan we deze middag overleggen. Want ook al zou de school wel op reis willen, dan zijn er misschien ouders die zeggen: ik wil mijn kind er niet heen hebben. Daarom alleen al.”

Bij het Berlage Lyceum staat de Rome-reis half april op de planning, maar die school is niet beschikbaar voor commentaar. Voor de andere Amsterdamse gymnasia en lycea speelt het dilemma niet; hun Rome-reis staat in het najaar gepland.

