Barlaeus Gymnasium wijkt vanaf deze week uit naar bios, Paradiso en café

Beeld Nosh Neneh

Leerlingen van het Barlaeus Gymnasium gaan de komende tijd niet voor de laatste blockbuster naar Pathé City, maar voor een aardrijkskundeles. Of ze krijgen Nederlands in Paradiso of wiskunde in Café Reynders of bij Sociëteit De Kring aan het Kleine-Gartmanplantsoen.

“We zijn hard bezig geweest om alles voor de leerlingen te regelen”, zegt de conrector van het Barlaeus, Margriet Bosman. Zondagochtend wisten de leerlingen nog van niets, maar de school toen al druk bezig alle roosters rond te krijgen.

Maandag en dinsdag zijn de lessen nog online, maar vanaf woensdag zijn Café Reynders, De Kring, Paradiso en Pathé City tijdelijk dependances voor de middelbare school aan de Weteringschans.

Volledig extern

Alleen de eersteklassers krijgen volledig les op hun eigen middelbare school. De vijfdeklassers en zesdeklassers zitten volledig op de externe locaties en voor de andere groepen is het half om half, aldus Bosman.

Suzanne Kampschuur, directeur van De Kring was direct enthousiast toen ze gebeld werd door de conrector. “We zijn toch dicht. Nu zijn we dependance voor het Barleaus, het is leuk voor de buurt om dit doen. Het is niet zo dat we er veel geld aan verdienen, maar het is mooi dat je elkaar een handje kunt helpen.”

Het idee om lessen te geven in gehuurde ruimtes, zoals theaterzalen of hotels, werd eerder geopperd door de VO-raad, de vertegenwoordiger van middelbare schoolbesturen. Tieners hebben volgens de VO-raad een te hoge mentale druk nu de scholen sinds december gesloten zijn en alle lessen online worden gegeven. Er is begrip voor scholen die te weinig ruimte hebben om op een coronaverantwoordelijke wijze leerlingen te ontvangen en daarom wilde de raad dat er werd gekeken naar wat wél mogelijk is.