Barber Society gaat vluchtelingen leren knippen op Lesbos

Dat doen zij op verzoek van hulporganisatie Because We Carry, die zich al langer op het eiland inzet voor een humanere opvang van mensen op de vlucht.



De hulporganisatie biedt al eens per week knipbeurten aan de duizenden mensen die op het het eiland vastzitten aan. Maar de behoefte aan een permanente plek is volgens Because We Carry groot.



Eigenwaarde

Met het oprichten van de barbershop, het geven van gratis knipbeurten en het opleiden van de gestrande migranten tot kapper, wil het Amsterdamse collectief en de hulporganisatie hen een hart onder de riem steken.



'Veel vluchtelingen zijn het gevoel van eigenwaarde namelijk kwijtgeraakt. Kappers en barbiers weten maar al te goed wat een ander kapsel met iemand kan doen en dat gevoel gaat vaak verder dan alleen een andere coupe,' schrijft de Barber Society.



'Bovendien zijn deze trainingen voor hen heel zinvol omdat ze daar later profijt van kunnen hebben bij het vinden van werk.'



Het plan is om een zeecontainer naar Lesbos te verschepen, die daar dan ter plekke als barbershop kan worden ingericht. Om de benodigde materialen aan te schaffen en andere kosten te dekken, heeft het collectief een crowdfundingsactie opgezet, waarmee ze 20.000 euro hopen op te halen.



