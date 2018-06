Barbecueverbod Weesperzijde en Bogortuin

Dat heeft stadsdeel Oost besloten. Het verbod geldt per direct en loopt tot 1 oktober.



De strook groen langs de Weesperzijde en het Bogorpark zijn al jaren razend populaire stekken voor recreanten die ook graag een barbecue aansteken.



Tegen het zere been van omwonenden, die veel overlast zeggen te hebben van de rook. Zo zouden omwonenden hun ramen niet meer open doen op warme dagen, ook waren er klachten over benauwdheid vanwege de rook.



Verbod

Het stadsdeel komt hen nu tegemoet. Ook omdat de het barbecueën tot hoge schoonmaakkosten en herstelkosten van schroeiplekken in het gazon leidt.



"Ik ben heel erg tegen een hoeveelheid aan allerlei regeltjes, maar op plekken waar het echt de spuigaten uitloopt, moeten we bewoners ook tegemoet komen met een lokaal en zeer gericht bbq verbod," aldus Maarten Poorter, stadsdeelvoorzitter van stadsdeel Oost.



Verbannen

De barbecue verliest zo snel aan terrein in de stad. In stadsdelen Centrum en Zuid is die inmiddels vrijwel uit elk park verbannen. Zo viel vorig jaar het doek voor de barbecue in het Vondelpark.



Vorige maand gaf stadsdeel Nieuw-West ook gehoor aan de wens van mensen die vonden dat de barbecue niet thuishoort bij het stadsstrand Sloterstand. Het is niet langer toegestaan om op het strand en het ernaast gelegen grasveld te barbecueën.



