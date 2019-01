Barbecue straks nergens in Zuid meer welkom

Ook voor een groot aantal groenstroken in het stadsdeel zal het verbod gaan gelden. Het betreft onder meer de oevers van Amstel en Amstel­kanaal en de groenstroken bij de Apollolaan, het Museumplein en het Olympisch Stadion.



Het Martin Luther Kingpark was het enige park in Zuid waar de barbecue nog werd toegelaten. In 2017 werd een verbod van kracht in het Vondelpark. In de andere parken in het stadsdeel was dat al eerder ­gebeurd.



Het stadsdeelbestuur stelt nu vast dat ook in het MLK-park gebruikers en omwonenden te lijden hebben ­onder stank, herrie en andere vormen van overlast. Het advies aan barbecue­fanaten is om elders in de stad een plek te zoeken.