Barbara de Wolf strijdt voor veiligere studentenhuizen na fatale val uit raam van zoon Seb

Campagnescherm in het winkelcentrum van Amstelveen. Beeld Dingena Mol

Vorig jaar zomer verspreidden vrienden en medestudenten van Seb flyers in de stad om huurders te wijzen op onveilige huizen. Ook in andere studentensteden werd geflyerd. Wat heeft het opgeleverd?

“We hebben het afgelopen jaar veel reacties gehad van huurders van woningen waar ook enkelglas voor het raam zaten. Een aantal van hen heeft het aangekaart bij de verhuurder waarna hun huis is aangepast. Er zijn ook studenten die het niet durven zeggen. Ze zijn bang dat de verhuurder zegt: voor jou tien anderen.”

“Wij zeggen dan: probeer het verhaal van Seb te vertellen en zeg dat de verhuurder zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Of plaats desnoods zelf aan de binnenkant van het raam een stang.”

“We hebben ook berichten ontvangen van verhuurders die lieten weten dat ze hun woningen met enkelglas hebben aangepast met een doorvalbeveiliging, een stang voor het raam.”

Dit jaar wordt opnieuw aandacht gevraagd voor veilige woningen in zo’n tien studentensteden via digitale borden in metro’s, cafés en op straat en krijgen de studenten van de UvA de flyer via de intreecommissie aangereikt. Jullie gaan door?

“Met deze campagne willen we onze verantwoordelijkheid nemen voor andere jongeren. Je wilt niet dat iemands leven eindigt door zo’n stom ongeluk. Al is er slechts eentje die we kunnen behoeden van een ongeluk door een val door een raam met enkelglas, dan hebben we ons doel bereikt.”

“Met de campagne willen we ook ouders en grootouders op dit gevaar attenderen: kijk eens bij het huis van je kind of kleinkind en check of er een doorvalbeveiliging voor het raam zit. Ik kan me wel voor mijn kop slaan dat we dat niet hebben gedaan.”

Seb woonde in een huis op de Admiraal de Ruijterweg dat verhuurd werd door prins Bernhard jr. en zijn compagnons. Zit daar inmiddels wel een stang voor het raam?

“Na Sebs overlijden ging ik elke maand naar zijn oude huis, om even bij hem te zijn. Daar ben ik mee gestopt. Ik zag bij een van die keren dat er op de tweede, derde en vierde etage inmiddels een stang zat. De huidige bewoners hadden erom gevraagd. Ik had tegen hen gezegd: ‘Vraag het, dit is levensgevaarlijk.’ Helaas is er geen stang op de eerste etage waar je ook akelig door een raam van enkelglas kunt vallen.”

U pleit al een jaar voor nieuwe regelgeving voor verhuurders.

“We vinden dat de wet zo snel mogelijk moet worden aangepast. De koepelorganisaties en verhuurders beginnen dit najaar met steun van het het ministerie Binnenlandse Zaken een waarschuwingsactie die gericht is op huurders. Het ministerie wil daarnaast de regelgeving aanscherpen om ongevallen als die van Seb te voorkomen. Mochten ramen met enkelglas vanwege duurzaamheid in de toekomst vervangen worden, dan moet er tegelijkertijd ook een stang voor het raam worden geplaatst, zo luidt het voorstel van het ministerie. Dat is een eerste stap.”

Youp van ’t Hek deed in zijn column in de Varagids twee weken geleden een oproep aan talkshows om eens met jullie te praten over de campagne, waarna u en uw dochter Daantje in Op1 zaten, samen met Van ’t Hek. Die zei dat het een ‘fatsoenskwestie’ is om een veilige woning te verhuren.

“Daar ben ik het helemaal mee eens. Particuliere verhuurders zijn vaak al heel rijk en worden nog rijker door de verhuur van hun woningen. Seb en zijn twee medestudenten betaalden 2200 euro huur voor een enkele verdieping. Als je dan als verhuurder uit het oog verliest dat het een veilige woning moet zijn, heb je geen enkel fatsoen en ben je alleen bezig met geld innen.”