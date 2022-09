Bar Prik is al tijden doelwit van antihomoagressie: ‘Het had ook een echte kogel kunnen zijn’

Ruim een week nadat klanten van gaybar Prik zijn beschoten met een gelblaster en werden uitgemaakt voor kankerhomo’s is de rust weer enigszins terug op het terras in de Spuistraat. ‘Als je op angst gaat leven is het einde zoek.’

Voor het terras van gay cocktailbar Prik is het dagelijks raak: schreeuwen, schelden, ‘kankerhomo’s’ roepen vanuit snel voorbijrazende auto’s. De Spuistraat is een ideale straat voor drive-by intimidatie.

Een poosje geleden, zegt manager Davide Giauna, was een van zijn klanten opgestapt nadat hij een ei voor zijn hoofd had gekregen. Vorige week werd de volgende trede op de escalatieladder geslecht: vanuit een auto werd het terras beschoten met een gelblaster – een speelgoedpistool dat gelballetjes schiet. Een bezoeker uit Israël werd geraakt in zijn oog. Nog altijd is niet zeker of het weer goed komt met zijn zicht.

Ruim een week na het incident is het rustig op het terras van Prik. Dat heeft meer met het weer te maken dan met het anti-homogeweld, zegt Giauna. “De mensen zijn in shock. Het had ook een echte kogel kunnen zijn, maar onze klanten komen ons nu juist steunen. Ze brengen bloemen.”

Behoedzaam

Binnen zitten Joris en Tim, reguliere gasten van het café. Ze realiseren zich maar al te goed dat zij ook het slachtoffer hadden kunnen zijn van het schieten met de gelblaster. Maar verbaasd? Nee, dat zijn ze ook weer niet. “Amsterdam is een homo-onvriendelijke stad,” zegt Joris. “Op straat word je nageroepen. Er is onbegrip. Mensen verdiepen zich niet in ons. De meesten weten niet waar ze het over hebben.”

Het is de laatste jaren erger geworden, vindt hij. Zijn stelling: met de toenemende aandacht voor de lhbtq-gemeenschap is ook de tegenreactie gekomen. “Als ik op straat loop,” zegt hij, “ben ik altijd voorbereid op wat kan komen.” Bang? “Dat is niet het goede woord, ik ben behoedzaam.”

Bar Prik is al tijden doelwit van antihomoagressie. Regisseur Michiel van Erp beklaagde zich eind 2020 in dagblad Trouw al over ‘die jongens op scooters’ die hem voor de deur van zijn buurtcafé ‘voortdurend verrot scholden en dan weer wegreden’. Sindsdien is het niet rustig geweest.

Volgens de eigenaren Jelger Bakker en Gerson van Eck was het al jaren aan de gang en is het ieder jaar alleen maar erger geworden, zeker nadat er in verband met corona voor de deur een enorm terras is geplaatst, zodat niet iedereen meer op een kluitje bij elkaar hoefde te staan. Het maakte het publiek extra kwetsbaar, een roze hek en stevige plantenbakken ten spijt.

Maar toch. “Ik laat mij mijn huis niet in jagen,” zegt bezoeker Jauke de Boer. “Als je op angst gaat leven is het einde zoek.”

Hand in hand

Prik, zegt Giauna, is gevestigd op een lastige plek. Een eenpitter met een tamelijk kwetsbaar publiek. Anders dan de Reguliersdwarsstraat, waar het alle dagen feest is en voor menig deur een uit de kluiten gewassen uitsmijter staat.

Verderop zit Wouter Neerings, onbezoldigd medewerker bij de Amsterdam Pride. Hij had het er net over met zijn gezelschap, zegt hij: “Als je naar de tv kijkt, als je films ziet op Netflix, lijkt het er almaar beter op te worden met de beeldvorming rondom gays, maar op straat kun je in Amsterdam niet meer hand in hand lopen.”

Schelden, intimideren, sissen, het hoort er volgens hem tegenwoordig allemaal bij. “Het is onze realiteit. Op de scholen is homo nog altijd het populairste scheldwoord.”

‘Cultureel probleem’

In de gemeenteraad zei burgemeester Femke Halsema, nadat ze van de VVD vragen had gekregen over het geweld rondom Prik, dat de vele incidenten in de stad een ‘cultureel probleem’ zijn. Ze heeft de eigenaren van Prik inmiddels laten weten graag langs te komen om te horen hoe het gaat.

Een mooi gebaar, vindt Giauna. Maar of het helpt betwijfelt hij. Het probleem is volgens hem veel groter dan Prik. “Ik voel me hier op het terras echt nog wel veilig, maar soms, ’s avonds laat, als ik alleen over straat loop... Ik ben de laatste weken alweer drie keer uitgescholden voor vieze homo.”

