‘Bankier van de onderwereld’ uit Abcoude al eerder veroordeeld

De 55-jarige Abcoudenaar die dinsdag in zijn woning werd aangehouden, blijkt in 2014 al eens veroordeeld voor witwassen. Politie en Fiod vermoeden dat deze ‘bankier van de onderwereld’ nu weer vele miljoenen euro’s, deels verdiend met drugshandel, heeft witgewassen.

Hiervoor maakte de man van Indiase komaf gebruik van verschillende geldkoeriers.

Volgens de Fiod is met de aanhouding de onderwereld een grote klap gegeven. “Het vermoeden is dat het om een grote vis gaat,” stelt woordvoerder Wietske Visser van de Fiod.

Bij de aanhouding werden de administratie, drie luxe auto’s en sieraden die in een kluis lagen, in beslag genomen. In de woning trof de politie geen contant geld aan, aldus Visser.

Uitkering

De man leefde van een uitkering, maar woonde in Abcoude in een vrijstaand huis en bezat drie auto’s. Daarnaast trok hij de aandacht van politie en belastingdienst, omdat hij geregeld grote sommen geld uitgaf. Bovendien kregen belastingdienst en Fiod tips binnen dat hij opnieuw actief was als ondergrondse bankier. Om te mogen bankieren is in ons land een vergunning nodig en die heeft de man niet.

De Abcoudenaar was eerder hoofdverdachte in een grote witwaszaak, waarbij het om miljoenen euro's ging. Bij zijn arrestatie destijds werd de man samen met vijf medeverdachten aangehouden.

Bij huiszoekingen werd in drie panden ruim 1,6 miljoen euro aan contant geld aangetroffen. Op papier runde de toen 46-jarige verdachte samen met zijn vrouw een pizzeria en café. Dat bleek een dekmantel te zijn.



Hij is in 2014 veroordeeld tot 30 maanden cel. Daarnaast moest hij van zijn inkomsten uit criminele activiteiten 670.000 euro terugbetalen. Dat laatste heeft de man ook gedaan. Tegen de gevangenisstraf is hij echter in hoger beroep gegaan.



Uiteindelijk is het de verdachte vervolgens gelukt jaren uit het zicht van politie en Fiod te blijven. Eind 2018 startten beide instanties naar aanleiding van tips een nieuw onderzoek naar de Abcoudenaar.

‘Hawala-bankieren’

Ondergronds bankieren wordt ook wel ‘hawala-bankieren’ genoemd en is populair bij criminelen. Via het illegale ’underground banking’ gaan naar schatting jaarlijks vele miljarden om.

Kenmerk is dat (crimineel) geld dat naar de andere kant van de wereld moet, niet fysiek of giraal wordt gebracht, maar dat iemand in het land van bestemming dit geld ‘voorschiet’. De bankier zorgt ervoor dat dit geld contant via koeriers bij de betreffende persoon terechtkomt. De bankiers verrekenen dit geld onderling, zodat er weinig met geld hoeft te worden gesleept.

Ondergronds bankieren laat nauwelijks papieren sporen achter en is daarom interessant voor criminelen en terroristen.

Rondgepompt

Fiod-woordvoerder Visser: “Het systeem is niet transparant. Het is gebaseerd op vertrouwen. Het geld gaat fysiek het land niet uit. Het wordt rondgepompt.” De hawala-bankiers verdienen per transactie een commissie, maar maken vaak ook winst op de handel die ze drijven om de rekeningen te vereffenen.

De 55-jarige verdachte werkte met diverse geldkoeriers. Hoeveel is niet bekend. Een van hen, een 44-jarige man uit Amsterdam, werd vorige maand aangehouden.

Zijn auto was speciaal geprepareerd om geld te verbergen. Fiod en politie doorzochten bij deze aanhouding ook drie woningen en een winkelpand in de hoofdstad. Bovendien werd beslag gelegd op de administratie, een grote hoeveelheid contant geld, twee auto’s en tientallen mobiele telefoons.