Banken achter AEB willen geen deal met afvalbedrijf Beelen

De afvalverbrandingsinstallatie van AEB in het Westelijk Havengebied. Beeld Floris Lok

Dat schrijven twee functionarissen van BNG Bank N.V., mede namens ABN Amro, Deutsche Bank en ING, in een brief aan de directie van AEB die in bezit is van Het Parool. De schuldeisers zijn boos op Koos de Vink en Paul Dirix, het management van de vuilverbranding. Zij waren dichtbij een onderhandse verkoop aan afvalbedrijf Beelen, en gebruikten daarbij onder meer het argument dat ook de banken zouden aandringen op verkoop aan een commerciële private partij.

De banken tikken de directie van AEB nu op de vingers. Volgens BNG herkennen de banken zich niet in die argumenten en nemen zij afstand van de keuze voor een onderhandse deal. De Vink en Dirix zouden zelfs niet helemaal eerlijk zijn geweest in hun enthousiasme om AEB te verkopen aan Wim Beelen. “De brief schetst een onzuiver en incompleet beeld,” schrijven de banken.

De vier banken geven wel hun zegen aan het verkooptraject dat de gemeente nu is gestart met de publieke huisvuilcentrale HVC uit Alkmaar. Als dit traject op niets uitloopt, moet AEB op de vrije markt worden aangeboden, zodat alle geïnteresseerde partijen een bod kunnen uitbrengen. Bij adviesbureau KPMG hadden zich in een eerder stadium al negen andere bedrijven gemeld die AEB graag zouden willen overnemen.

Faillissement

In 2017 gaven deze vier grootbanken AEB een kredietfaciliteit van 300 miljoen euro. Inmiddels zit AEB in de problemen en dreigt een faillissement. Ook de gemeente Amsterdam heeft nog een lening van 115 miljoen euro uitstaan bij AEB. Bij een verkoop aan HVC zou de stad dit geld op termijn terug krijgen, is de verwachting. Wel verliest Amsterdam dan controle over AEB, in ruil voor een minderheidsbelang in HVC.

Ondertussen wil de gemeente nog 35 miljoen euro in AEB steken om het bedrijf overeind te houden zo lang de onderhandelingen met HVC lopen. Het is de verwachting dat zowel de in aanbouw zijnde biomassacentrale als het aandeel van AEB in de stadsverwarming verkocht zullen worden.

De gemeenteraad moet over enkele weken nog instemmen met een verkoop van AEB aan HVC. Ook de aandeelhouders van de huisvuilcentrale uit Alkmaar en Dordrecht, die vrijdag bij elkaar komen, moeten nog instemmen met de overname van AEB.