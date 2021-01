Bang dat je kind minder presteert op een gemengde school? ‘Dat is deels gegrond’

Beeld Getty Images

Of een kind goed kan leren, is lang niet de enige factor van belang voor zijn of haar toekomst. Naast het opleidingsniveau van de ouders speelt in Amsterdam ook de samenstelling van de school en de buurt nadrukkelijk een rol bij het schooladvies dat leerlingen krijgen, blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Amsterdam en demografisch instituut Nidi.



“Als op een school veel kinderen van hoogopgeleide ouders zitten, krijgen alle leerlingen een boost, ook als de ouders lager opgeleid zijn,” zegt Willem Boterman, stedelijk geograaf aan de UvA. Andersom: een kind van hoogopgeleide ouders dat naar een gemengde school gaat, heeft minder kans op een havo/vwo-advies.



In cijfers: van de kinderen van hoogopgeleide ouders op een basisschool vol gelijkgestemden krijgt 35 procent een vwo-advies en nog eens 20 procent een havo/vwo-advies. Op een gemengde school ligt dat een stuk lager: circa 22 procent krijgt een vwo-advies en 16 procent havo/vwo. Op achterstandsscholen ligt dat nog veel lager.

De angst van veel ouders dat hun zoon of dochter minder presteert op een gemengde school is voor een deel gegrond, aldus Boterman. Dit druist in tegen het streven van het Amsterdamse gemeentebestuur om scholen meer te mengen, waarbij hoogopgeleide ouders hun kind naar de buurtschool sturen.

Geen lager advies accepteren

Die menging is gunstig voor kinderen van laagopgeleide ouders. Als zij verkeren onder kinderen die wel een hoogopgeleide achtergrond hebben, wordt hun advies hoger: zo’n 33 procent komt dan uit op havo/vwo of vwo. Als zij op een achterstandsschool zitten, dan is dat nog geen twintig procent.

De redenen voor deze verschillen zijn divers. Volgens Boterman speelt de cultuur op de scholen een rol. Als veel leerlingen een vwo-advies krijgen, dan zullen ouders minder snel een lager advies accepteren. “In Amsterdam is de overadvisering heel hoog, vooral op scholen met veel hoogopgeleide ouders.”

Segregatie neemt iets af

Daarnaast is bekend dat de scholen met veel achterstandsleerlingen het zwaarst worden getroffen door de lerarentekorten. Hierdoor ontstaat achterstand op achterstand. Ook zullen kinderen die goed presteren elkaar stimuleren.

Uit recente cijfers blijkt dat inmiddels meer dan de helft, 53 procent, van de Amsterdamse basisscholieren hoogopgeleide ouders heeft. Iets minder dan de helft, 46 procent, heeft een niet-westerse achtergrond en 15 procent een westerse herkomst buiten Nederland.

Volgens Boterman is het opleidingsniveau van de ouders meer bepalend voor het middelbareschooladvies dan de herkomst. Door de bevolkingsontwikkeling gaan meer kinderen naar scholen met hoogopgeleide ouders. In die zin neemt de segregatie op de basisscholen iets af. Als alle kinderen in hun eigen buurt naar school zouden gaan, zou het aandeel gemengde scholen een stuk hoger zijn: 21 in plaats van de huidige 15 procent.