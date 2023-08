Band Raoul & the Wisemen wil Slovenië veroveren met een daar zeer bekende mythe

Raoul Wijsma: 'Dit is een verhaal dat alle kinderen in Slovenië op school leren.' Beeld Rens Dekker

Toen hij pas net aan het Conservatorium studeerde wist Raoul Wijsma uit Oost al hoe hij zijn toekomstige band zou gaan noemen: Raoul & the Wisemen, een woordspeling op zijn achternaam. De band kwam er, en na te zijn afgestudeerd als jazzzanger ging hij samenwerken met de producer van onder andere Bløf en Racoon. Dit resulteerde in een overgang van jazz naar pop en daarmee in een eerste ep.

Helaas volgden al snel de coronalockdowns. Maar de band heeft toen niet stilgezeten. “Waar we nu mee optreden, is allemaal geschreven in die periode. Als je nu die nummers hoort, denk je terug aan die tijd, wat je toen dacht en voelde. Dat soort verhalen wil ik graag met mijn muziek vertellen.”

Wijsma is opnieuw de studio ingedoken en ontdekte een nieuwe, meer elektronische sound. Daarmee wil de band nu niet alleen Nederland, maar ook Slovenië veroveren.

Tweede familie

Wijsma kwam voor het eerst in Slovenië door een uitwisseling op de middelbare school. Hij werd meteen verliefd op het land. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat mensen zo gastvrij waren,” zegt hij. “Ze hebben me de hele regio laten zien en ze wilden me alles laten meemaken van hun wereld. Ze zijn supertrots op hun land, dat is echt te gek.”

Zijn Sloveense gastgezin werd zijn tweede familie. De familieleden waren bij zijn eindexamen op het Conservatorium en hij vloog naar Slovenië voor de 50ste verjaardag van de vader van het gezin. Hij ging ook daar muziek maken, en de Sloveense bevolking bleek net zo gek op hem te zijn als hij op hen. Nog steeds keert hij elke zomer terug om op te treden.

Via via leerde Wijsman de Amerikaanse auteur en historicus Noah Charney kennen. Ze spraken af in een café in Ljubljana om het te hebben over Charneys nieuwe project en een eventuele samenwerking. Hij bleek samen met Svetlana Slapsak, tevens auteur en historicus, een boek te schrijven over Sloveense mythes en legendes, waarvan er één in het bijzonder de zanger zijn aandacht trok: ‘Povodni Moz’, oftewel de Waterman.

Onbereikbare vrouw

Het verhaal gaat over een beeldschone maar onbereikbare vrouw die alle mannenharten sneller doet slaan. Op een dag trekt ze diep de natuur in. Ze heeft nog nooit zoiets moois aanschouwd, en wordt overmand door emotie. Hier realiseert ze zich dat ze anders moet omgaan met zichzelf en haar omgeving. Ze keert terug naar de stad, waar op dat moment aan de rivier een dansfeest gaande is.

Niemand durft haar te benaderen, tot ze ten dans wordt gevraagd door een onbekende man. Het weer slaat om en iedereen zoekt beschutting, behalve zij. De vrouw lijkt te zweven terwijl de storm steeds heftiger wordt. Op het hoogtepunt van de onweersbui klinkt er plots een harde knal en verdwijnen de man en vrouw in de rivier. Volgens de legende zou de man de waterman zijn, die de vrouw heeft meegenomen naar zijn onderwaterkoninkrijk.

Op school geleerd

Wijsma was zo onder de indruk van dit verhaal, dat hij er vier nummers over heeft geschreven: over hoe de vrouw flirterig door de straten paradeert, haar beleving in de natuur, haar bezinning en de dans. Met deze nummers gaat hij deze maand op tour door heel Slovenië.

Raoul & the Wisemen, verder bestaande uit drummer Stefan Franssen (32) en gitarist Mats Deckers (27), doet dit als band niet alleen. Charney en Slapsak gaan mee om het verhaal te vertellen, terwijl de band ze muzikaal ondersteunt. Ook heeft de band twee Sloveense nummers ingestudeerd. De nationaal bekende historici brengen in september hun boek The Slavic Myths uit en zullen op hun beurt de band hierbij betrekken.

Wijsma kijkt enorm uit naar het avontuur. “Dit is waar je het voor doet, mooie dingen maken met mooie mensen. Dit is een verhaal dat alle kinderen in Slovenië op school leren, dus om dat samen met zulke experts te mogen vertolken, is een grote eer.”