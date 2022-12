Ban op zoete smaakjes voor de e-sigaret: is dat de oplossing? ‘Nu gaan mensen weer gewoon roken’

Per 1 januari mogen er geen nieuwe smaken anders dan ‘tabaksmaak’ op de markt gebracht worden. Winkels krijgen tot 1 juli 2023 de tijd om zich aan te passen, en tot 1 oktober mag de voorraad verkocht worden. Beeld Getty Images/EyeEm

“Het wordt een moeilijke tijd voor ons. Bijna onze hele winkel draait om de verkoop van vapes,” zegt Jujhar, manager van Mister Vape in het Centrum. “Ik denk niet dat er nog klanten komen als we alleen vapes met tabaksmaak verkopen.”

Aan alle zoete smaakjes voor de e-sigaret komt een einde: per 1 januari mogen er geen nieuwe smaken anders dan ‘tabaksmaak’ op de markt gebracht worden. Winkels krijgen tot 1 juli 2023 de tijd om zich aan te passen. Tot 1 oktober mag de voorraad verkocht worden, maar daarna zijn alle e-sigaretten met een smaakje verboden.

Fruit, toetje, drank

Steeds meer Amsterdammers vinden hun weg naar de e-sigaret. De stad telt inmiddels meer dan vijftien speciale vapeshops, met een riant assortiment van vaak wel honderd verschillende smaken. Mr. Joy, een van de bekendste vapeshops in Amsterdam, op de Kinkerstraat, kent een (online) assortiment van ruim 1200 smaken, onderverdeeld in subcategorieën als fruit, toetje en drank. Ook in de avondwinkel of zelfs boekhandel AKO zijn vapes in kleinere oplagen te koop.

Vapen is goedkoper dan het roken van tabakssigaretten. Op e-sigaretten en hervulvloeistof (e-liquids) wordt namelijk geen accijns gerekend. Populaire gekleurde wegwerpvapes kosten 6 tot 10 euro. Daarin zitten zo’n 600 trekjes, qua hoeveelheid nicotine het equivalent van ongeveer 2 pakjes sigaretten, die tegenwoordig rond de 8 euro per stuk kosten.

Jongeren

Volgens het Trimbos-instituut vapet 14 procent van de Nederlandse jongeren, en dat gebruik neemt toe, stelt Esther Croes, arts en epidemioloog bij het instituut, gespecialiseerd in tabak en drugs. Dat is dan ook de reden voor rijksoverheid om vapes in de ban te doen: te veel jongeren zouden e-sigaretten gebruiken als opstapje naar de ‘echte’ sigaret. Het verbod op smaakjes moet vapen minder aantrekkelijk maken.

‘De rookvrije generatie die eraan komt moet ook een e-sigaretvrije generatie zijn. Voor e-sigaretten met allerlei verleidelijke, exotische smaakjes is daarin geen plaats’, schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) aan de Tweede Kamer.

Teruggrijpen op gewone sigaret

Verkopers denken dat een verbod op vapesmaakjes juist een negatieve uitwerking zal hebben. “Tussen onze klanten zitten voornamelijk ex-rokers,” zegt Jujhar. “Ik verwacht dat zij na het verbod weer zullen teruggrijpen op traditionele sigaretten. E-sigaretten zijn niet onschadelijk voor de gezondheid, maar ze zijn wel een stuk minder schadelijk dan gewone sigaretten.”

Voor brancheorganisatie Esigbond is dit precies de grote zorg. Deze belangenvereniging voor e-sigaretten pleit al jaren voor vapes als vervanger van de traditionele sigaret. “Het is ons doel om tabakssigarettenrokers te laten stoppen, en overstappen op e-sigaretten is daarvoor het meest effectieve middel, aldus voorzitter Emil ’t Hart. “In Nieuw-Zeeland, waar ze afstevenen op een rookvrije generatie, maar ook in België, wordt vanuit de overheid juist gepredikt op de e-sigaret. Dat zouden we in Nederland ook moeten doen.”

Schade

Veel vapegebruikers zijn inderdaad ex-tabakrokers. Omdat er wel nicotine in e-sigaretten zit, maar over het algemeen minder toxische stoffen dan in tabak, zou vapen een ‘gezonder alternatief zijn. Dat onderstreept onderzoek van het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging, onderdeel van het Trimbos-instituut, uit 2020. Het onderzoek is echter geen pamflet voor de e-sigaret: er wordt ook benadrukt dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat vapen kan leiden tot schade aan de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel.

Esigbond ziet het nieuwe verbod op de smaakjes niet als de ideale weg richting minder vapen. Ja, het wordt moeilijker voor rokers om aan hun zoetige e-liquids te komen, maar met internet toch zeker niet onmogelijk. Er zijn talloze buitenlandse webshops die met een paar klikken hervulvloeistof op de bus doen.

De brancheorganisatie voorziet dat veel vapers hun aankopen dus voortaan alsnog online zullen doen. Dat veroorzaakt volgens ’t Hart nieuwe, negatieve neveneffecten. “In Europa zijn er goede regels over het productieproces. Maar hoe zit dat in China? Sommige illegale producten bevatten wel vijftig milligram nicotine. Van de EU mag er maar twintig milligram in zitten.”

Snoepgoed

“Grappig dat de brancheorganisatie het heeft over neveneffecten,” zegt Laila Zaghdoudi van het Trimbos-instituut. “De verslaving aan het vapen zélf is een neveneffect. De e-sigaret is in het leven geroepen als een afkickmiddel, zoals nicotinepleisters. Maar wat er nu is gebeurd, en daar heeft de tabaksindustrie zelf op aangestuurd, is dat er een hele nieuwe groep wordt aangesproken: jongeren. Het is een snoepwinkel geworden voor verslavende producten.”

Zaghdoudi benadrukt daarbij dat e-sigaretten niet onschuldig zijn. “De nicotine is op lange termijn zichtbaar in de longen. Door terug te schakelen naar waar het voor bedoeld was, als afstapje voor rokers naar niet-roken, is het smaakaanbod beperken een goede maatregel,” aldus Zaghdoudi.

Dual users

Volgens haar collega Croes kan vapen voor sommige rokers een geschikte methode zijn die ondersteunt bij stoppen met roken. “Maar niet als eerste keuze. Hulp van een coach heeft de voorkeur, omdat die laat zien waar voor rokers de valkuilen liggen.”

Ze merkt op dat rokers alleen gezondheidswinst hebben als ze volledig overstappen naar vapen. In 2018 was in Nederland 72 procent van de e-sigaretgebruikers nog niet volledig overgestapt. “Dit zijn dual users die naast e-sigaretten ook tabakssigaretten gebruiken. Zij lopen extra risico: van het roken én van het vapen,” aldus Croes.

De klassieke tabakszaak in Amsterdam ziet met de nieuwe regelgeving vooralsnog geen reden tot paniek. “Ja, de vapes zijn populair, maar dit is niet het einde van de wereld,” zegt Adeel van Tabaktief Het Rokertje op het Olympiaplein. Jujhar van Mister Vape ziet het somberder in: “Als er niet snel iets nieuws op de markt komt, iets dat buiten deze nieuwe wet om verkocht mag worden, kunnen we onze winkel wel opdoeken.”