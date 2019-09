Ban op lachgas in Amsterdamse binnenstad lijkt te werken

In het centrum van Amsterdam behoort het beeld van aan ballon­s lurkende lachgas­gebruikers sinds dit week­end tot het verleden. Beeld Amaury Miller

Burgemeester Femke Halsema kondigde eerder deze maand aan dat er harder zou worden opgetreden. Nadat was vastgesteld dat de Algemene Plaatselijke Verordening ook aanknopingspunten voor strenger optreden gaf, werd de daad bij het woord gevoegd. Bijna iedereen die zich zaterdagavond met een lachgasballon in het centrum vertoonde, kreeg binnen de kortste keren een handhaver of agent tegenover zich. Alleen eigen gebruik werd toegestaan, als de gasfles tenminste niet te hard siste.

Met deze maatregel lijkt een einde gekomen aan de opmars van het gebruik van lachgas in de binnenstad.

Ook Deniz Üresin van Ufogas staakte zaterdag zijn handel. Een cameraploeg van het Duitse RTL was gekomen om ‘der Lachgaskönig von Amsterdam’ aan het werk te zien, maar Üresin werd – met het microfoontje nog opgespeld – meegenomen door de politie. Na een nacht in de cel kwam hij vrij.

Zolang de rechter geen uitspraak heeft gedaan over de handelwijze van Ufogas – Üresin stelt dat hij koeriersdiensten levert en dus geen ventvergunning nodig heeft – trekken gemeente en politie aan het langste eind.

Het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs komt dit najaar met nieuw onderzoek, dat lachgas mogelijk terugverwijst naar de Geneesmiddelenwet, waar het tot 2016 onder viel.

Weinig verslaafden

Hoewel een overmatig gebruik van lachgas – meer dan tien ballonnen per dag gedurende langere tijd – tot zenuwschade en zelfs tot een dwarslaesie kan leiden, lijkt incidenteel lachgasgebruik geen groot probleem voor de volksgezondheid, mits zittend gebruikt en niet in het verkeer. In de zorg zijn weinig mensen met een lachgasverslaving bekend, al moet de toekomst uitwijzen of dat zo blijft, zegt Floor van Bakkum, manager preventie van Jellinek.

Pim Evers van horecavereniging KNH Amsterdam is net als de meeste centrumbewoners blij met de extra handhaving, om het afval, de geluidsoverlast en de soms intimiderende handelswijze van lachgasverkopers te bestrijden.

Evers schrijft namens 1700 horecabedrijven deze week in een brief aan Halsema dat de overlast zich verplaatst naar gebieden buiten de binnenstad: toegangsroutes naar drukke uitgaansgebieden en uitgaansgelegenheden buiten de binnenstad van Amsterdam.