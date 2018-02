BAM grote verliezer op Damrak

Het bouwconcern zag zijn winst vorig jaar flink dalen door problemen met de zeesluis in IJmuiden, waarna beleggers het aandeel zo'n 7 procent lager zetten. De jaarberichten van informatieleverancier Wolters Kluwer en verzekeraar ASR werden wel positief ontvangen.



De AEX-index op het Damrak sloot 0,2 procent hoger op 533,95 punten. De MidKap won 0,5 procent, tot 819,75 punten. De beurzen in Parijs en Londen wonnen tot 0,4 procent, de DAX in Frankfurt leverde 0,1 procent in.



Zeesluis

BAM maakte eind vorig jaar al melding van de miljoenenstrop bij het zeesluisproject. Toch was de bouwer nu met afstand de sterkste daler in de MidKap. ASR heeft juist een goed jaar achter de rug en werd beloond met een koerswinst van bijna 5 procent.



Bij de hoofdfondsen ging Wolters Kluwer fier op kop met een plus van 4,5 procent. De informatieleverancier zette in 2017 hogere resultaten in de boeken. Ook wil het bedrijf voor 400 miljoen euro eigen aandelen inkopen en voorziet het voor dit jaar een verdere winstgroei.