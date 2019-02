Balletschool De Toverfluit staat binnenkort op straat

600 Elaine van der Feen, directeur en eigenaar van de dansschool kent alle zeshonderd leerlingen.

Het zoeken naar een nieuw onderkomen is niet gemakkelijk gebleken. "Het is echt vechten, linksom of rechtsom," zegt Van der Feen. "Ik heb al met ruim twintig partijen serieus om tafel gezeten."



"Lang dachten we dat het wel los zou lopen. Je gaat niet uit van het ergste geval," zegt Alexandra Hoekman (31), die ooit als leerling bij De Toverfluit is begonnen.



Meer dan een pand

Hoewel De Toverfluit met 71 jaar als een van de oudste Amsterdamse dansscholen een begrip is in de stad, lijkt niemand een oplossing te hebben. "Ik geloof dat iedereen weet dat we iets zoeken," zegt Hoekman. "Maar in de binnenstad rijzen de huren de pan uit. Onze dansschool is echt veel meer dan een pand, maar we kunnen niet in de open lucht gaan dansen."



Onlangs werd duidelijk dat een verhuizing naar een pand in de Pieter de Hoochstraat in Zuid hoogstwaarschijnlijk niet door zal gaan. Volgens Van der Feen zal stichting Humanitas, de hoofdhuurder van het pand, daar waarschijnlijk pas na mei definitief duidelijkheid over kunnen verschaffen.