Bakshish S. uit Abcoude krijgt geen nieuwe straf voor witwassen, vanwege straf in Den Haag

Justitie had forse straffen geëist, omdat de geboren Indiër Bakshish S. al meer dan tien jaar wordt gezien als witwasser via ondergronds bankieren. Beeld Gijs Kast

Zijn medeverdachte Ravinder S. (47) krijgt 11 maanden cel waarvan 3 voorwaardelijk voor het witwassen van ruim 330.000 euro. Zijn in beslag genomen Ford Focus krijgt hij niet meer terug.

Criminele organisatie

Justitie had forse straffen geëist, omdat de geboren Indiër Bakshish S. al meer dan tien jaar wordt gezien als witwasser via ondergronds bankieren, en de Fiod en de Landelijke Recherche hem nu in beeld hadden gekregen vanwege een reeks verdachte geldtransacties in 2019 en 2020.

Voor Bakshish S. had de officier van justitie 4 jaar cel plus een boete van 125.000 euro gevorderd. Tegen Ravinder S. was 2,5 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het lidmaatschap van een criminele organisatie met witwassen als doel.

Bakshish S. krijgt zijn twee in beslag genomen woningen, twee kantoren, een BMW X3 en een iPhone terug.

De rechtbank acht bewezen dat Ravinder S. op 17 januari 2019 van Amsterdam naar Zeist is gegaan om 260.000 euro aan contanten aan een man te geven. Op 12 februari 2020 ging hij naar Eindhoven om 75.000 euro over te dragen. ‘Het kan niet anders zijn dan dat die geldbedragen uit misdrijf afkomstig zijn’, schrijft de rechtbank in het vonnis.

Dat Bakshish S. een belangrijke rol had bij het witwassen van die bedragen acht de rechtbank – anders dan justitie – niet bewezen. Wel is bewezen dat de verdachten op 20 februari 2020 ‘op de openbare weg’ samen 31.100 euro of Britse ponden (‘een niet onaanzienlijk geldbedrag’) hadden overgedragen aan een man die daarvoor uit Denemarken naar Nederland was gekomen.

PGP-smartphone

Het bewijs zit behalve in de beelden van observatiecamera’s onder meer in aanvankelijk versleutelde berichten van de PGP-smartphone (Pretty Good Privacy) van Ravinder S., die de politie in diens winkel had gevonden. Daarin wordt de overdracht van het geld (‘samaan’) uitvoerig besproken.

De betrokkenen gebruikten een briefje van 5 euro als ‘token’ waarmee de ontvanger aantoonde dat hij recht had op het geld. Zo’n token is een vast onderdeel van ondergronds bankieren, waaraan verder geen duidelijke digitale of papieren administratie te pas komt. Dat ondergronds bankieren niet leidt tot een zogeheten ‘paper trail’ maakt het zo geliefd onder criminelen en hun witwassers.

Het proces waarin het Haagse gerechtshof Bakshish S. op 18 oktober 2021 veroordeelde, was een stokoude zaak die draaide om ‘gewoontewitwassen’ plus het medeplegen van bankieren zonder vergunning van 8 december 2009 tot en met 14 juni 2011. Hij kreeg 28 maanden waarvan 7 voorwaardelijk.

Ook in 2014 was Bakshish S. al voor witwassen veroordeeld.