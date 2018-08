Bakkerij Anne & Frank: Ongelukkig of smakeloos?

Met plakletters staat de naam van de zaak groot op het etalageraam: 'Bakkerij Anne & Frank'. De toeristen die binnen zitten, is de naam niet opgevallen. Nu ze erop wordt gewezen, zegt een Engelse vrouw uit Londen: "Ze proberen een graantje mee te pikken van het hele gebeuren rondom Anne Frank." Of dat nu kies is of niet, daar wil ze op haar vakantie niet mee bezig zijn.



Ongemakkelijk

De dame achter de toonbank heeft het te druk om er iets over te zeggen. Maar binnen een minuut of vijf staat Ruben, de 'administrateur' in de zaak. Of de eigenaren wellicht zo heten als op het raam vermeld staat? Hij laat het woord liever over aan de eigenaar. "Anne of Frank belt je terug," zegt hij.



In de bakkerij, die sinds ruim een week open is en stroopwafels en Delfts blauwe prullaria verkoopt, zit een Italiaans gezin aan de croissantjes en koffie. "We waren net in het Anne Frankhuis en liepen hierbinnen voor een broodje," zegt de 15-jarige Giuseppe Vulduraro. "Die naam hebben we niet eens gezien." Zijn moeder snapt niet goed waarom voor deze naam is gekozen. Ze wordt er een beetje ongemakkelijk van.