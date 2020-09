Bakfietsdieven teisteren Oud-Zuid: ‘Hele straat wordt leeggeroofd’

Een Urban Arrow op de juiste manier op slot gezet. Beeld Urban Arrow

Bewoners van de Lomanstraat in Oud-Zuid zijn het zat. De laatste tijd laden dieven bijna wekelijks bestelbusjes vol met spullen uit de straat. Vooral elektrische bakfietsen van het merk Urban Arrow zijn in trek: in twee weken tijd werden er maar liefst vijf fietsen à 5000 euro per stuk buitgemaakt.

“Soms wel 2 of 3 nachten achter elkaar,” zegt Bart (achternaam bekend bij de redactie), een bewoner van de Lomanstraat. “Het lijkt wel alsof alles wat niet helemaal vaststaat, vogelvrij is in deze straat.”

Een andere straatbewoner beaamt dat: ‘Een buurvrouw werd zelfs twee keer in twee weken van haar bakfiets bestolen,’ schrijft ze.

Geen verzekering meer

Op de vraag hun gestolen voorwerpen te delen in de buurtapp, stromen de berichten van buurtbewoners binnen. Naast de dure tweewielers passeren ook veel accessoires de revue: regententen, accu’s, maxicosi’s, fietsstoelen en bagagedragers. En dat allemaal in twee maanden tijd.

“Ten eerste, zorgt het voor een groot gevoel van onveiligheid,” zegt Bart. “En het is nu zelfs zo erg dat we onze fietsen niet meer verzekerd krijgen. We ontvangen weigeringen van verzekeraars omdat er op onze adressen al meerdere diefstallen zijn geweest.”

De politie doet niets, zeggen de bewoners van de Lomanstraat. Bart: “Bij elke aangifte horen we dat de politie het niet gaat onderzoeken, omdat ze geen aanknopingspunten hebben. Het heeft gewoon geen prioriteit.”

Volgens de politie zit dat anders. “Als er geen camerabeelden of getuigen zijn, is er geen opsporingsindicatie,” vertelt een politiewoordvoerder. Een zaak wordt wel urgenter als er meerdere aangiftes zijn van diefstal op dezelfde plek. Of dat het geval is in de Lomanstraat, kan de politiewoordvoerder niet zeggen.

“Als je zoveel geld uitgeeft aan een dure bakfiets is het ook handig om te zorgen dat je goede sloten hebt, dat je de fiets daadwerkelijk aan de wereld vastzet en dat je een tracker in de fiets hebt,” aldus de politie. “Een heel goed slot knip je niet zomaar door.”

Volgens de buurtbewoners zijn alle fietsen met door de verzekering goedgekeurde sloten op slot gezet. Sommige fietsen waren met een slot door het wiel vastgemaakt, waarop het wiel tijdens de diefstal werd verwijderd. Maar er zijn ook sloten en kabels doorgeknipt.

GPS-tracking

Urban Arrows zijn razend populair bij de Amsterdamse gezinnen, die de elektrische trapondersteuning gebruiken om meerdere kinderen, huisdieren en boodschappen te vervoeren. Bart: “Die bakfietsen zijn echt onze auto’s in de stad.”

Urban Arrow heeft geen cijfers van hun gestolen fietsen, maar weet wel dat de elektrische bakfiets geliefder wordt onder dieven. “We verkopen er ook heel veel, dus dat maakt de kans groter dat er een paar gestolen worden.” Het bedrijf onderzoekt de mogelijkheden tot GPS-tracking: “Wij kijken of we iets met trackers kunnen doen. Verder adviseren we vooral om de fiets écht goed op slot te zetten. Dus vastzetten aan het voorwiel en de stuurstang.”

Ook denkt Urban Arrow dat er een rol voor de gemeente is weggelegd. “Zij willen minder uitstoot in de stad, wij ook. Dan moet je ook kijken naar bijvoorbeeld ruimere fietsenstallingen, waar een elektrische fiets veilig gestald kan worden.”

De gemeente zegt op de hoogte te zijn van de behoefte aan meer fietsparkeerplekken voor (elektrische) bakfietsen en geeft aan ‘verdere oplossingen te verkennen’.

Het is niet de eerste keer dat een straat wordt geteisterd door bakfietsdiefstallen. In februari namen dieven in één weekend drie Urban Arrows mee uit het Spijtellaantje in Zuid.