Bach in het zorgcentrum: een opluchting voor bewoners én orkest

In kleine groepjes trekken de leden langs zorginstellingen in de stad om de bewoners te trakteren op klassieke muziek. Beeld Patrick Meershoek

Zonder het virus waren ze nu met het orkest in Polen geweest om Sjostakovitsj te spelen. Dat kon niet doorgaan, dus staan Linda, Naomi, Robin, Thomas, Felix en Tuanke nu in de gemeenschappelijke ruimte van zorgcentrum Nellestein de roest uit de vingers te spelen voor een twintigtal bewoners. “We zijn blij dat we weer eens samen kunnen spelen,” legt Robin uit. “We hebben elkaar maanden niet gezien”.

Het studentenorkest van de Vrije Universiteit is de hele week op toernee. In kleine groepjes trekken de leden langs zorginstellingen in de stad om de bewoners te trakteren op klassieke muziek. “Sjostakovitsj doen we hier maar niet,” vertelt Linda over het repertoire. “Daar wordt niemand vrolijk van. We hebben gekozen voor toegankelijke stukken. Geen dag zonder Bach.”

Amsterdamse liedjes

“Het is Bach, daar moet ik toch wel heel erg aan wennen,” zegt een oude dame die zich zichtbaar heeft opgedoft voor het concert. Ze geeft aan een voorkeur te hebben voor lichte muziek. “We doen dit twee keer per maand,” vertelt activiteitenbegeleidster Lies. “Meestal komen er artiesten. De bewoners houden ervan om mee te zingen. Amsterdamse liedjes en zo.”

Een genre waarin het concert voor twee violen in d klein met geen mogelijkheid te vouwen valt. Een enkele bewoner is halverwege al in diepe slaap gesukkeld, maar er klinkt ook waarderend applaus als Naomi en Felix de klus tot een goed einde hebben gebracht. Een mevrouw aan tafel spreekt haar bewondering uit voor die kinderen die het allemaal toch maar durven.

Het VU-orkest weet in gewone doen van wanten, en staat elk jaar wel een keer voor een volle zaal in het Concertgebouw en het Muziekgebouw aan het IJ. Terwijl Linda en Thomas de Zweistimmige Inventionen van Bach afwerken, komt een medewerkster langs met de theewagen om alle toehoorders van een drankje te voorzien. Daar kun je in het Concertgebouw lang op wachten.

Linda kan er wel van genieten. “Ik maak deel uit van een orkest dat veel optredens geeft in instellingen. Ik vind het wel mooi als iemand dwars door de muziek heen om een zoetje roept.” Als na een half uur spelen de toegift - toch nog een stukje Sjostakovitsj - heeft geklonken, overhandigt activiteitenleidster Lies de musici hun honorarium: voor ieder een reep chocolade. Op naar de Poort in West.