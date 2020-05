Babyolifantje is de ster bij beperkte heropening Artis

Artis ging woensdagmorgen weer open voor het publiek. Heel voorzichtig, met elk uur vijftig bezoekers die zich vooraf hadden moeten aanmelden.

Het is rustig in de Papegaaienlaan. Op een normale dag in mei stromen hier verdeeld over de ochtend tienduizend bezoekers naar binnen. Nu zijn het er vijftig per uur, vertelt Suzanne Brinkman, manager publiek en beleving van Artis. “Het is nog oefenen voor iedereen. Als het goed gaat kunnen we het aantal bezoekers stapsgewijs verhogen. Maar we zijn nu vooral blij dat we weer open zijn.”

De eerste bezoekers stappen een dierentuin binnen die zich tijdens de sluiting optimaal heeft aangepast aan de eisen van deze gekke tijd. Er zijn looproutes ingericht met blauwe stickers die herinneren aan de 1,5 meter afstand, bij de populaire dieren zijn met zwarte tape vakken ingericht. Op verschillende plekken in de tuin zijn stations neergezet waar de handen kunnen worden gewassen.

Er is hard gewerkt de afgelopen twee maanden, zegt Brinkman. “Meteen na de sluiting op 16 maart zijn we gaan nadenken over de maatregelen die nodig zijn om de dierentuin weer te kunnen openen. Er is veel overleg geweest met de burgemeester en de mensen van de veiligheidsregio. En we hebben goed rondgekeken. In de souvenirshop werken we nu met een beperkt aantal winkelmandjes, zoals de supermarkten doen.”

De heropening gaat voorzichtig van start. Voorlopig zijn alle binnenverblijven gesloten. De Californische zeeleeuwen krijgen nog steeds hun visjes op de vaste momenten, maar er wordt nu even geen verhaal van de verzorgers bij gehouden. Brinkman: “We doen niets wat mensen te dicht bij elkaar kan brengen. En we zijn met veel medewerkers aanwezig om een oogje in het zeil te houden.”

Babyolifantje

Een vaste ploeg staat bij het olifantenverblijf, waar het onlangs geboren olifantje samen met zijn moeder een publiekstrekker staat te zijn. Het dier heeft dankzij de sluiting in alle rust kunnen wennen aan de wereld, vertelt Brinkman. “Het is ook nog eens in de meivakantie geboren. Dat zorgt onder normale omstandigheden voor heel veel extra bezoekers. Nu waren er alleen de verzorgers en de andere olifanten.”

Het jonge olifantje stond ook hoog op de verlanglijst van Wibbina de Jong en haar twee dochters, vertelt de Amsterdamse. “We kregen een mail van Artis en hebben meteen geboekt. Het is leuk dat we nu als eerste bezoekers naar het olifantje kunnen kijken.”

De Jong heeft nog geprobeerd een extra kaart voor haar schoonmoeder te bemachtigen, maar dat lukte niet meer. De kaarten voor de eerste week waren inderdaad binnen een mum van tijd weg, vertelt Brinkman.

“Een bezoek aan de dierentuin is geen eerste levensbehoefte, maar we merken wel dat veel Amsterdammers Artis missen. Ook tijdens de sluiting hebben we veel lieve mails gekregen van onze vaste bezoekers. Een buurtbewoner schreef dat hij nog steeds elke dag een rondje loopt, maar nu aan de andere kant van het hek.”