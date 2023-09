Baby Robin werd in Diemen doodgebeten door de herdershond van zijn opa en oma – vandaag begint de rechtszaak

Ondanks een aantal voorvallen beschouwden zijn baasjes Storm als een fijne hond, die niet zorgt voor grote problemen. Beeld Getty Images/iStockphoto

8 maanden oud is baby Robin. Op dinsdag 22 oktober 2019 wordt hij door zijn vader naar zijn opa en oma in Diemen gebracht. Bij hen in huis woont ook de 8 jaar oude herdershond Storm. Een imposant beest dat door mensen die hem kennen weleens omschreven wordt als ‘lomp’.

De opa en oma van Robin hebben de herder al vanaf dat hij een pup was. Storm is niet hun enige hond, ze hebben er nog een. De herder is op meerdere cursussen geweest. Twee keer is er iets gebeurd: een keer heeft Storm de kat des huizes gebeten, nadat de twee dieren ruzie kregen om een korst brood. De 12 jaar oude kat delfde het onderspit en liep een gebroken kaak op. Vanwege de aard van de verwonding en de leeftijd van de kat werd besloten het dier te laten inslapen.

Ook heeft de opa van Robin weleens moeten ingrijpen toen Storm in gevecht raakte met een andere hond van het gezin. Doordat opa tussenbeide sprong, liep hij een verwonding op aan zijn hand. Toch beschouwen zijn baasjes Storm als een fijne hond die niet zorgt voor grote problemen.

Het noodlot

Nadat baby Robin is aangekleed en gevoerd door zijn oma, zet ze hem in de woonkamer voor de tv, waar hij naar een tekenfilm kan kijken. Ze gaat naar de keuken om de boodschappen op te ruimen. Opa blijft in de woonkamer. Dan slaat het noodlot toe: herdershond Storm valt de baby aan en bijt het kindje in zijn hoofd.

Robins opa springt tussenbeide en probeert minutenlang zijn kleinzoon te ontzetten. Hij geeft het commando ‘los’ en weet zijn hond uiteindelijk van zijn kleinzoon af te halen. Het jongetje is zwaargewond door de aanval van het beest. Het kind wordt nog geopereerd maar overlijdt, een dag na het drama, in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Herdershond Storm wordt nog dezelfde dag afgemaakt door een dierenarts.

Hoogrisicohond?

Was de dood van baby Robin een ongeluk, of valt de opa en oma iets te verwijten? Het Openbaar Ministerie is van mening dat de grootouders van de doodgebeten baby geen onaanvaardbaar risico hebben genomen door Storm in één ruimte te laten met de baby. Het dier stond niet bekend als gevaarlijk. Daarnaast staan herdershonden niet bekend als ‘hoogrisicohonden’, zoals pitbulls. Mede daarom seponeert justitie de zaak.

Daarmee neemt Robins moeder geen genoegen. Volgens haar is er wel degelijk verwijtbaar gehandeld door de opa en oma van haar zoon. Zij stelt dat ze al eerder haar zorgen had geuit over hond Storm. Ze stond erop dat het dier werd weggehouden bij haar zoontje. Daarop stuurde de opa van haar zoon het dier telkens weg.

Ook zou ze hebben aangekaart dat Storm gemuilkorfd moest worden. Dat er over een muilkorf is gesproken, wordt door de opa en oma van Robin ontkend. Wel zou er zijn gesproken over andere maatregelen, zodra de baby zou kruipen.

Gebroken familie

Het drama heeft alle verhoudingen inmiddels volledig verziekt. Het huwelijk tussen de moeder en de vader van baby Robin is op de klippen gelopen. Daarnaast startte de moeder van Robin een artikel 12-procedure om het OM te dwingen haar ex-schoonouders te vervolgen voor dood door schuld. Het gerechtshof besloot in februari vorig jaar al dat de zaak toch voor de rechter moet komen.

Vrijdag buigt de Amsterdamse rechtbank zich over de vraag of de dood van hun kleinzoon de baasjes van herdershond Storm valt aan te rekenen.

Hondenbeten Jaarlijks worden ca. 150.000 mensen gebeten door een hond. Bij 30.000 mensen leidt dit tot serieus letsel. Uit de cijfers blijkt dat kinderen onder de 5 jaar meer risico lopen om het slachtoffer te worden van een hondenbeet. Vandaar dat sommige hondenexperts afraden om honden in de nabijheid van jonge kinderen te laten. Hoewel hun impact groot is, zijn dodelijke hondenbeten betrekkelijk zeldzaam. In het afgelopen decennium stierven er zes mensen na een aanval door een hond. Het laatste slachtoffer viel vorige week donderdag in Emmeloord. Daar werd vorige week een baby doodgebeten door een hond. Het OM onderzoekt deze zaak.