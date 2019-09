Baby niet welkom in huurwoningen van vereniging Hendrick de Keyser

Het 'rustige' stuk van de Lange Leidsedwarsstraat. Beeld Dingena Mol

Het gaat om een aantal huizen in het ‘rustige’ deel van de Lange Leidse­dwarsstraat, richting de Spiegelgracht. De woningen worden door de verhuurder ongeschikt geacht voor bewoning door gezinnen met kinderen. Er wonen wel gezinnen, maar die zijn er gekomen voordat de voorwaarde van kracht werd.

Volgens een woordvoerder van Hendrick de Keyser is er niets vreemds aan de hand. “Wij zijn een particuliere verhuurder en kunnen zelf bepalen voor wie we een woning geschikt achten. Dit betreft woningen die bovengemiddeld gehorig zijn en qua indeling niet geschikt voor huishoudens groter dan twee personen.”

En als een huurder zwanger raakt? “Natuurlijk kunnen situaties veranderen, maar woningen groeien niet mee. Huurders zullen we in dat geval verzoeken op zoek te gaan naar andere woonruimte. En wellicht kunnen we daarbij helpen als er iets passends vacant komt.”

Niet moeilijk doen

Een van de huurders tekende het huurcontract wel, hoewel hij het een beetje een intimiderende voorwaarde vond. “We zochten al een tijd naar een huis en je weet dat er voor jou tientallen anderen zijn die ze in die woning kunnen plaatsen. Wij dachten toen: laten we maar niet moeilijk doen.”

Hoe het gaat als hij en zijn vriendin kinderen zouden willen, is een vraag die hij nog even voor zich heeft uitgeschoven. “Het is iets waar wij op dit moment niet mee bezig zijn, maar ik ben bang dat als het zover zou komen het weleens vervelend kan worden.”

Dat valt nog te bezien, zegt Gert Jan Bakker van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag. “Dit is natuurlijk raar in alle opzichten. Er zijn best redenen denkbaar waarom woningen niet geschikt zijn voor kinderen, maar dit kan nooit in de voorwaarden van een huurcontract worden opgenomen.”

Gewoon raar

Dat zegt ook Harmen Meijerink, als advocaat gespecialiseerd in huurrecht. “Nee, kinderen krijgen kan nooit grond zijn om mensen uit hun huis te zetten, het vormen van een gezin is een fundamenteel grondrecht. Een rechter zal hier nooit in meegaan.”

Het hangt altijd af van specifieke omstandigheden, zegt Meijerink. “Ik kan niet zeggen: in dit geval is zo’n verbod belachelijk. Als je met tien mensen in een kamer gaat wonen, dan kun je daar als huurder maatregelen tegen treffen. En voor bejaardenwoningen kun je vastleggen dat bewoners hun kinderen niet bij zich laten intrekken. Maar daar lijkt in deze gevallen geen sprake van te zijn, dit is gewoon raar.”

Bakker van het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag heeft dit ook nog nooit meegemaakt. “Een paar jaar geleden hadden we een geval dat erop leek. Daarbij ging het om een stel dat samenwoonde in een studio. Toen de vrouw zwanger werd, werd ze te verstaan gegeven iets anders te zoeken. Na bemiddeling door ons is dat verzoek ingetrokken. Toen het kindje kwam, zijn ze sowieso verhuisd.”