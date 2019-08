Baby Lillit krijgt eigen lettertype en reclamezuil

Lillit is geboren. Dat is naast de naam van de dochter van Mirthe Berentsen (35) en Constant Dullaart (40) ook een nieuw letter­type.

Het kunstenaarstalent Berentsen en schrijver Dullaart vonden het idee van een geboortekaartje voor de geboorte van hun kind een beetje suf. En onpraktisch bovendien. Door de jaren heen hadden ze van veel vrienden en familie wel mailadressen verzameld, maar geen woonadressen.

De creatieve breinen broedden daarom op een originele aankondiging van het nieuwe ­leven. Ze mikten in eerste instantie op een reclamezuil bij de Westerkerk, daar waren ze in 2016 getrouwd, maar daar was geen plek.

Het oog viel daarna op een peperbus aan het IJ op de kruising van de De Ruijterkade en de Droogbak: de plek waar al eeuwen de mensen de stad binnenkomen en waar je dagelijks de zon kan zien opkomen. Volgens de kers­verse moeder: “Waar kun je beter laten zien dat je een dochter hebt gekregen?”

Typografen

Op die reclamezuil wordt de komende twee weken de naam van het nieuwe Amsterdammertje, dat voluit Lillit Aurora Joan heet, in het nieuwe lettertype getoond. “Will Holder heeft het ontwerp voor onze dochter gemaakt,” zegt Berentsen. “Dat is heel speciaal, want hij is een held voor typografen over de hele wereld.”

Door de naam op de zuil te presenteren, hopen Dullaart en Berentsen de geboorte van hun kind wereldkundig te maken. De peperbus moet een ouderwetse herautenfunctie vervullen. Al is het stel zich bewust dat mensen zich waarschijnlijk gaan afvragen wat de bedoeling is van de naam die in slang­envorm rondgaat op de ronde aankondigingspaal.

Het gezin heeft een foto laten nemen van de peperbus met het lettertype en de babynaam in knalroze letters. Die foto dient toch als geboortekaartje. Het kaartje wordt uiteraard per mail verzonden.