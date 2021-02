Baby gevonden in ondergrondse vuilcontainer in Amsterdam Zuidoost

Beeld ANP XTRA

De baby is nog in leven, maar over de gezondheidstoestand is verder niks bekend gemaakt. Ook is niet duidelijk hoe oud het kind is en hoe lang het in de vuilcontainer heeft gelegen.

De brandweer heeft ondersteuning verleend bij het bevrijden van de baby. De recherche is een uitgebreid onderzoek gestart en roept getuigen op zich bij de politie te melden.