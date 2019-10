Baby die door hond was gebeten in Diemen is overleden

- Beeld ANP XTRA

Het jongetje van acht maanden oud was in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat hij door de hond was gebeten. Volgens getuigen was het dier van de grootouders van het kind, en niet van de ouders, zoals eerder abusievelijk gemeld.

Nadat het de hond in beslag was genomen, is besloten het dier te laten inslapen. Van welk ras de hond is, is niet bekend. Volgens een woordvoerder van de politie is het onderzoek naar de precieze toedracht nog niet afgerond.