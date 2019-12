Baantjertour stopt om verbod op rondleidingen Wallen

Een peeskamer van een prostituee op de Wallen. Beeld ANP

“Een verbod is onzin,” zegt Raoul Serrée, die de tour al meer dan twintig jaar een paar keer per week organiseert. “De gemeente vindt dat het staren naar dames niet meer van deze tijd is. Maar als je achter een raam zit en het vervelend vindt dat mensen naar je kijken, moet je niet op de Wallen gaan zitten.”

Zijn rondleidingen gaan over de rechercheur Appie Baantjer, die in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw op het beroemde politiebureau Warmoes werkte. In zijn avonturen over rechercheur de Cock, met c- o-c-k, beschreef hij wat hij allemaal op de Wallen meemaakte. Serrée heeft Baantjer nog gekend. “Dankzij hem ben ik begonnen met het interviewen van de bewoners en het schrijven van boeken over de Wallen. Ik wil de volksbuurt die het in de jaren zestig was tot leven brengen.”

In de tour worden diverse onopgeloste moorden op prostituees als Chinese Annie, Magere Josje en Dikke Nel besproken. Hun peeskamertjes zijn nog steeds in gebruik, maar door de strengere regels van de gemeente mogen rondleidingen vanaf 1 april helemaal niet meer langs de ramen op de Wallen gaan. De gemeente vindt het niet respectvol om sekswerkers als toeristische attractie te zien.

Overlast

Op sommige momenten zijn er wel 28 groepen tegelijkertijd op een druk punt als het Ouderkerksplein. Om overlast te voorkomen, hebben gidsen straks een ontheffing nodig om rondleidingen te geven in het centrum. De maximale groepsgrootte gaat terug van twintig naar vijftien deelnemers en er komt een verbod op gratis rondleidingen. Deelnemers moeten dan ook een heffing betalen. Rondleiden na 19 uur ’s avonds mag al sinds dit jaar niet meer op de Wallen.

Volgens de gemeente blijkt uit onderzoek dat 83 procent van de sekswerkers aangeeft dat grote groepen slecht zijn voor hun omzet. Serrée is bang dat hij het slachtoffer is van de strenge regels tegen groepen buitenlandse toeristen. “Baantjer is Nederlands historisch erfgoed. Geen enkele toerist volgt deze tour. Bovendien staat tachtig procent van de ramen leeg overdag, dus er heeft niemand last van de rondleidingen. En als er wel iemand zit, gaan wij respectvol een stukje verderop staan.”

Serrée geeft de komende tijd zijn laatste Baantjertours. Hij is van plan bezwaar aan te tekenen zodra de nieuwe maatregelen van kracht zijn. En hij is bezig met het ontwikkelen van een penozetour die niet langs de ramen gaat. “Omdat ik al zo lang op de Wallen werk, ken ik veel van die ouwe penoze. Sommigen zitten al vijftig jaar in dezelfde kroeg en vinden het hartstikke leuk om in ruil voor een biertje met toeristen op de foto te gaan.”