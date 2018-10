Aziatische tijgermug duikt op in Amstelveen

Op Schiphol is ook de gelekoortsmug dit jaar al twaalf keer aangetroffen

Het platform vermoedt dat de tijgermuggen die in Amstelveen en Haarlemmermeer zijn aangetroffen, afkomstig zijn uit geïmporteerde bamboe. De vondsten in Haarlemmermeer zijn waarschijnlijk gedaan op de Schiphol.



Daar is dit jaar twaalf keer een gelekoortsmug aangetroffen, een andere tropische mug.



De NVWA coördineert in opdracht van de overheid de bestrijding van exotische muggen in Nederland. De kans op overdracht van besmettelijke ziekten is volgens de dienst verwaarloosbaar, omdat in ons land geen ziekten voorkomen die door de muggen kunnen worden overgebracht.



Wel wil de dienst voorkomen dat de soorten zich hier vestigen.



Per boot

Volgens het Platform Stop Invasieve Exoten kan overdracht van ziekten niet worden uitgesloten. De moedermug in China kan naar de mening van deskundigen virussen overdragen op haar nageslacht, dat vervolgens met de ziekteverwekkers per boot naar Europa reist.



Het platform wil naar aanleiding van de nieuwe vangstcijfers het verantwoordelijke ministerie van Volksgezondheid vragen op te treden tegen de bedrijven die handelen in Lucky Bamboo en tweedehands autobanden uit Azië.