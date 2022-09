Aziatische hoornaar opnieuw gespot in de buurt van Amsterdam: ‘Niet tegen te houden’

De Aziatische hoornaar is gemiddeld 2,5 centimeter lang, heeft een zwart lijf met een oranje stip op de rug en gele poten. Beeld ANP / ANP

Het is de vierde keer dat het insect in Noord-Holland is gesignaleerd. In 2018 werd de Aziatische hoornaar, die met zijn grootte van gemiddeld 2,5 centimeter ook wel ‘megawesp’ wordt genoemd, al gezien op een schip in Amsterdam. Donderdag dook hij opnieuw vlakbij de stad op, dit keer in Zaandam.

Wilfred Reinhold, voorzitter van het Platform Invasieve Exoten, zegt dat de kans bestaat dat de luid-zoemende Aziatische hoornaar terrein zal winnen in Amsterdam. Al wordt er telkens maar één Aziatische hoornaar gespot, de alarmbellen van de organisatie gaan al een tijd af. “Eén hoornaar wijst altijd op een nest, ze opereren in groepsverband. Een ‘werkster’ verzamelt eten, wat zij deelt met de larven. Er kunnen duizenden hoornaars in een nest zitten.”

Groter en luider

De Aziatische hoornaar, naaste familie van de Europese hoornaar, is vele malen groter en zoemt aanzienlijk luider dan een gewone wesp. De steek van een hoornaar is ook pijnlijker dan die van een gewone wesp, door de langere angel van het beest. Hoornaars vallen mensen doorgaans niet lastig, en zijn dan ook niet gevaarlijker voor mensen dan de verwanten.

Het gevaar zit vooral in de aantasting van de biodiversiteit. De Aziatische hoornaar eet onder meer honingbijen en wilde bijen en staat al zes jaar op een speciale lijst van planten en dieren waarvan de vestiging en verspreiding in de hele Europese Unie moet worden voorkomen. “Wij koesteren onze inheemse insecten, zij hebben een belangrijke rol in de natuur. Als die zwaar onder druk komen te staan door een exotisch insect, raakt ons hele ecosysteem in de war,” vertelt Reinhold.

Het platform hoopt daarom dat mensen het melden als ze een Aziatische hoornaar zien. In Nederland zijn de provincies verantwoordelijk voor de bestrijding van het insect. Er worden geavanceerde technieken gebruikt om nesten op te sporen. Reinhold: “We plakken een klein zendertje op een gevangen hoornaar, die na vrijlating altijd rechtstreeks naar het nest vliegt. Vervolgens wordt het nest verwijderd.”

Ecosysteem

De Aziatische hoornaar komt, zoals de naam al doet vermoeden, oorspronkelijk uit Azië, en is vermoedelijk via een vracht uit China in Europa gekomen. Reinhold: “Het verhaal gaat dat er aardewerk uit China in Frankrijk ingevoerd werd, dat niet goed is gecheckt. De insecten uit het nest in die vracht zijn vervolgens via België Nederland ingevlogen.”

“Als we actief blijven in het opsporen van de nesten, kun je de expansie van de exoot wel tegenhouden. Maar het is geen makkelijke opgave,” zegt Reinhold.

Bij stadsecoloog Geert Timmermans rinkelen de alarmbellen minder luid. “Het is niet tegen te houden, denk ik. Twee nesten worden altijd meer nesten. Waarschijnlijk zal de Aziatische hoornaar concurreren met onze hoornaar.”

In Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg wordt de invasieve insect al langer waargenomen. “Het is moeilijk te voorspellen maar in bijvoorbeeld Frankrijk bestrijden ze het dier niet eens meer. Ik vermoed dat de insect hier een plekje zal krijgen en uiteindelijk onderdeel wordt van ons ecosysteem,” besluit Timmermans.

