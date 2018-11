Aziatische hoornaar duikt op in Westelijk havengebied

Dat meldt stichting platform Stop invasieve exoten.



De Aziatische hoornaar, bijna twee keer zo groot als een normale wesp, is zeer schadelijk voor bijen en andere insecten. Het gaat om een invasieve soort die honingbijen eet, waardoor het insect een bedreiging vormt voor het Nederlandse ecosysteem.



De Aziatische hoornaar heeft een donker achterlijf met een kleine donkergele vlek. Het achterlijf van de Europese hoornaar is juist overwegend geel getekend. De steek van een hoornaar is pijnlijker dan van een gewone wesp.



Zeeland

De Aziatische hoornaar werd vorig jaar voor het eerst in Nederland gezien, in het Zeeuwse plaatsje Dreischor. Dit jaar zijn de schadelijke insecten opnieuw aangetroffen in Zeeland (Schoondijke en Sint Jansteen), maar ook in Zuid-Holland (Spijkenisse).



En nu dus in Amsterdam, bij de Bosporushaven in het Westelijk havengebied. Hoe de monsterwesp, die van nature voorkomt in delen van Zuidoost-Azië, in ons land terecht is gekomen is onbekend.



Denk je de Aziatische hoornaar te hebben gezien, vraagt het platform, meldt het dan op Waarneming.nl.