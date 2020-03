Aziatisch themahotel in hartje Wallen opent na 14 jaar gedoe

Na veertien jaar rollebollen met critici, rechters, banken en gemeente is Aziatisch themahotel MAI aan de Geldersekade open. Een hotel in het hart van de druktediscussie.

Dat is even wennen in een hotel met vier én zes verdiepingen. De ene lift gaat niet naar tussenverdieping 2.5, de ander wel. Het lot van een kruip-door-sluip-doorhotel dat een aantal Wallenpanden tussen Zeedijk en Geldersekade met elkaar verbindt.

Sinds Chinees Nieuwjaar – 25 januari – is het 81 kamers tellende hotel MAI Amsterdam open, veertien jaar na de eerste plannen. Lange jaren, met een crisis, banken die eerst enthousiast en toen terughoudend werden en – toen er weer geld was – aannemers die het te druk hadden.

En er was het bezwaar, net als onder meer bij andere hotels als Soho House, Heineken Hoek of Rosewood: meer drukte, overlast, rotzooi.

“Op de laatste dag dat bezwaar kon worden gemaakt, ging er toch iemand tegenin,” zegt eigenaar Kin-Ping Dun in de lobby. De panden zitten al lang in zijn familie, die ook de Chinese toko Dun Yong bezit. “In het pakhuis lagen spullen voor de toko en onze groothandel, maar ook allerlei kunstvoorwerpen die mijn ouders hadden verzameld. In het andere deel hebben we eind 2001 een Chinees winkelcentrum gemaakt. Maar dat heeft nooit gebracht wat we ervan hoopten.”

Bouwregels

Toen de groothandel naar Sloterdijk verhuisde, lag een toekomst als hotel het meest voor de hand. Er waren volgens Kin-Ping nauwelijks alter­natieven. “De indeling van de panden kwam niet uit met de bouwregels voor permanente bewoning. Dan had je vrijwel alles moeten slopen en nieuw bouwen en dat midden op de Wallen.”

Toen de overheid nog warm pleitbezorger was van nieuwe hotels, waren gemeente, stadsdeel, Stadsherstel en NV Zeedijk het daar roerend mee eens. Dat gold niet voor iedereen in de buurt, vandaar dat bezwaar. De weerstand leek de familie niet verdedigbaar. Omdat de ontwerpen al uit 2006 stammen, vielen ze nimmer onder de hotelstop die het stadsbestuur later afkondigde in zijn pogingen de toeristische drukte in te dammen.

De rechter oordeelde anders. “Wij hadden een vergunning voor 83 kamers, maar in een hotellijst van de gemeente was een tikfout gemaakt; daar stond 63 kamers. De rechtbank vond dat zo zwaar wegen dat ze meteen het hele project onderuit haalden. We hadden helemaal niks meer.”

Bedenkingen

“Dat deed wel pijn omdat het gebouw door alle oponthoud al zo lang leeg stond. Wat we bij de toko verdienden, werd hier weggespoeld. Het had ook niet heel veel langer moeten duren. We zijn geen projectontwikkelaar die allemaal potjes heeft om dat op te vangen.”

Hij begrijpt de bedenkingen. “We zitten al zo in deze buurt dat ik echt wel zie wat de bezwaren zijn. We hebben beloofd dat we het hotel niet snel zullen verkopen. We wisten al heel vroeg dat we voor de exploitatie in zee zouden gaan met Vondel Hotels. We zijn nog met een bus vol buurtbewoners naar hun Hotel De Hallen gegaan, om te laten zien wat voor een hotelgroep dat is. Dat hielp wel. Maar mensen die het niet willen geloven, overtuig je toch niet.”

Geen rolkoffers

Het duurde tot de Raad van State tot het lukte om de gevolgen van de tikfout te ontmantelen. De familie kwam met meer beloften, vastgelegd in de vergunningen. Zo heeft het hotel een apart restaurant, MAI Kitchen, met een eigen ingang aan de Zeedijk. Die entree is niet voor hotelgasten. “Dat was de afspraak met Stadsherstel; geen rolkoffers aan de Zeedijk.”

Een andere deal gaat over de Elleboogsteeg tussen Zeedijk en Geldersekade, die de hotelpanden van elkaar scheidt. Jarenlang was deze steeg afgesloten, nu gaat hij weer open. “Dat is een wens van het stadsdeel; niet ons idee. Het liefst hadden we hem onderdeel van het hotel gemaakt, overdekt. Maar dat ging het stadsdeel te ver. Begrijpelijk, want het is openbare ruimte. Dat betekende wel dat we er met een glazen doorgang overheen moesten, wat best lastig was.”

Kin-Ping is tevreden over het uiteindelijke resul­taat. “Het is geen hotel met rode lampionnetjes geworden. Het is een uitstraling die ik niet ken, maar die wel heel goed aanvoelt. Arjen van den Hof, de eigenaar van Vondel Hotels, heeft heel veel contact met mijn ouders gehad. Veel kunst die hier nu staat, komt uit onze opslag. Ik zie sommige beelden nog precies op hun plek in de stellingen staan, onder tl-licht.”