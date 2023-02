Azc Osdorp ‘in lockdown’ wegens geldgebrek: ‘Er heerst een gevangenissfeer’

Asielzoekerscentrum Willinklaan is overvol en wordt geplaagd door problemen als geweld, intimidatie, drugs en uitzichtloosheid. Beeld Joris van Gennip

Coördinator Elsbeth Francisca van stichting Eigenwijks brengt zestien uur per week door in het asielzoekerscentrum (azc) Willinklaan in Amsterdam-Osdorp. Onder zo’n zevenhonderd vluchtelingen peilt ze dan hoe het met hen gaat en waar zij behoefte aan hebben. Normaal gesproken doet ze dat bij koffiecorner 5, CoffeeConnect.

Nu is haar uitvalsbasis weg – de koffiecorner is dicht, en daarmee vervallen ook alle activiteiten in het azc. Daardoor is er tot die tijd geen taalles, geen schilderles en geen wekelijkse lhbtq-praatgroep. Francisca: “De deelnemers hebben zelfs het COC verzocht in actie te komen, omdat ze nu geen veilige plek meer hebben.”

Francisca vindt het jammer dat het zover heeft moeten komen. “Er heerst een gevangenissfeer.”

Uitzichtloze situatie

Het was directeur Dick Glastra van Loon die besloot om de ontmoetingsruimte te sluiten. Hij zegt dat hij al sinds het begin van dit tijdelijke azc, in 2018, met Eigenwijks actief is. Voorheen waren er nóg twee andere welzijnsorganisaties bij betrokken – Refugee Company en Combiwel – maar nu is enkel de Vrijwilligerscentrale Amsterdam (VCA) over met Eigenwijks.

Zijn steen des aanstoots: de subsidiestroom vanuit de gemeente. De eerste twee jaar kreeg hij voldoende geld om volop activiteiten te organiseren. In 2020 en 2021 nam die stroom al af, vanaf 2022 werd het moeilijk en nu heeft hij geen geld meer. Om een idee te geven: Glastra van Loon zegt zo’n 85.000 euro nodig te hebben om activiteiten in het azc te kunnen verzorgen.

Afgelopen oktober beschreef Het Parool hoe het azc geplaagd wordt door problemen als geweld, intimidatie, drugs en uitzichtloosheid. Asielzoekerscentrum Willinklaan is daarmee een uitwas van de nationale asielcrisis.

Welzijnswerkers wijzen op het belang van een plek waar activiteiten voor vluchtelingen worden georganiseerd. Drie weken geleden protesteerden vluchtelingen in dit azc nog tegen de lange wachttijden bij de IND. Hun situatie is uitzichtloos, zeker zolang ze geen beslissing over hun asielaanvraag hebben. Tot die tijd mogen ze geen officiële taalles volgen of werken.

Baristacursussen

“Als je in deze plek investeert, zorg je voor sociale controle en bied je mensen perspectief,” zegt Jelle Guijt van de VCA. “Dan maak je het een fijnere plek, en gebeuren er minder incidenten.”

In de eerste twee jaren van het azc kreeg Eigenwijks 194.000 euro subsidie, zegt Glastra van Loon. In het azc gebeurde dan ook van alles: vluchtelingen gingen met bewoners de wijk in, er waren baristacursussen, er was een kapper die voor 5 euro het haar van een vluchteling deed, er waren barbecues. Wie een spontaan idee had, kreeg weldra budget.

“Maar we krijgen nu onverantwoord weinig,” zegt de directeur van Eigenwijks. “Bovendien is het elk jaar onzeker hoeveel geld we krijgen, terwijl het azc hier intussen structureel zit.” In 2022 heeft hij de eerste helft van het jaar uit eigen zak moeten betalen, waardoor Francisca maar vier uur per week had om honderden asielzoekers te ondersteunen.

“Terwijl het azc voller dan ooit is, en in de huidige koffiecorner ook mensen komen die er helemaal niet horen.” Hij wijst daarmee op drugsdealers die vluchtelingen ronselen.

Bed, bad en brood

Alternatieven worden nu geboden in buurthuis Het Pluspunt, op tien minuten lopen op het Lambertus Zijlplein, maar dat vormt een enorme drempel voor veel bewoners. Francisca: “In de koffiecorner pik je ook op hoe het met bewoners gaat, het is laagdrempelig.”

Er zijn nog gesprekken met de gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gaande, maar die kunnen volgens Francisca ‘weken tot maanden’ duren. Ze wijt de ‘lockdown’ van het azc overigens niet aan het COA. Francisca: “Zij hebben een heel lange to-dolijst, en zijn er in principe voor bed, bad en brood. Ik snap dat dit onderaan hun lijstje staat.”

Daar denkt wethouder Rutger Groot Wassink (Opvang Vluchtelingen) anders over, aldus zijn woordvoerder. “Als uitvoerende partij is het COA in eerste instantie verantwoordelijk voor de dagbesteding en activiteiten voor asielzoekers op de locatie.” Hij zegt dat stadsdeel Nieuw-West in 2022 een subsidiebedrag van 60.000 euro beschikbaar stelde, maar dat Eigenwijks stelde dat dit niet voldoende was.

“Er lopen op dit moment gesprekken tussen het stadsdeel, het COA en Eigenwijks, met als voornemen om te kijken hoe de activiteiten weer snel kunnen worden opgestart,” zegt de woordvoerder. Hoelang dat nog duurt kan hij niet zeggen.

