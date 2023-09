AZ-supporters niet vervolgd voor antisemitische spreekkoren voor Ajax-AZ

De politie waarschuwde de AZ-supporters meerdere keren om te stoppen met het zingen van de liederen, maar de supporters luisterden daar niet naar. Beeld ANP / NieuwsFoto

Het incident gebeurde op zaterdag 6 mei. Ajax speelde die avond een thuiswedstrijd tegen AZ. Een groep AZ-supporters was met de metro op weg van station Amsterdam Centraal naar de Arena, maar de metro werd rond 19.30 uur stilgezet bij station Strandvliet omdat de supporters antisemitische liederen zongen.

De politie waarschuwde de supporters meerdere keren om te stoppen met het zingen van de liederen, maar de supporters luisterden daar niet naar.

Na uitgebreid onderzoek heeft de politie geen sluitend bewijs kunnen verzamelen om een duidelijk verband te leggen tussen de individuen en de groepsbelediging. “Strafrecht is in principe gericht op het individu. Het is daarom van belang om per verdachte vast te kunnen stellen wat zijn of haar rol is geweest bij het plegen van een strafbaar feit,” legt het OM uit.

Vanwege het incident worden er voor de volgende wedstrijd Ajax-AZ in Amsterdam wel collectieve, beperkende maatregelen opgelegd. Zo is slechts de helft van de AZ-supporters welkom en wordt een vervoersregeling ingesteld. Het gedrag van supporters bij de volgende wedstrijd bepaalt of de maatregelen eventueel worden verlengd, uitgebreid of afgebouwd.

Het incident zal ook worden besproken in de Regiegroep Voetbal en Veiligheid, bestaande uit de KNVB, de politie, het OM en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

