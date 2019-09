Aysel Erbudak: ‘Mijn reputatie is op basis van leugens te grabbel gegooid’

Oud-Slotervaartdirecteur Aysel Erbudak heeft in haar maandag begonnen strafzaak in een bij vlagen emotionele verklaring snoeihard uitgehaald naar haar voormalige medebestuurders en de laatste eigenaren van het nu failliete ziekenhuis.

Die hadden maandag in de beklaagdenbank moeten staan, niet zijzelf, aldus Erbudak. Ze verwijt de fiscale opsporingsdienst Fiod een tunnelvisie, die niet is gericht op waarheidsvinding. Haar periode bij het Slotervaart (2006-2013) omschreef ze als een droom, die uitdraaide op een nachtmerrie.

Daardoor is zij te boek komen te staan als ‘onverschrokken, inhalige, hooggehakte, niets ontziende Turkse’. “Dat spreekt tot de verbeelding maar is slechts een karikatuur van wie ik werkelijk ben. Op basis van leugens zijn mijn naam en reputatie aangetast.”

Erbudak wordt verdacht van het verduisteren van 1,2 miljoen euro aan ziekenhuisgeld. Ze ontkent schuld en stelt dat sprake is geweest van verkeerde administratieve boekingen, buiten haar om.

Complot

Bij de opening van de strafzaak schetste ze in een openingsverklaring van een halfuur slachtoffer te zijn geworden van een complot van de erfgenamen van Jan Schram – de in 2012 overleden vastgoedmiljonair met wie ze in 2006 het ziekenhuis overnam. Daarbij waren ook zorgondernemers Loek Winter en Willem de Boer betrokken, aldus Erbudak. Zij namen na het ontslag van Erbudak in 2013 het ziekenhuis over.

Daarbij kregen ze medewerking van apotheker Jos Beijnen en arts Dees Brandjes, met wie Erbudak jarenlang de directie vormde. Volgens Erbudak heeft dit duo – volgens haar in de wandelgangen van het Slotervaart aangeduid als Peppie en Kokkie – zich laten omkopen. “Uit jaarrekeningen blijkt dat ze 1 miljoen euro per persoon hebben gekregen.”

In ruil legden ze belastende verklaringen over haar af, aldus Erbudak, die haar betoog twee keer onderbrak omdat ze door tranen werd overmand.

Ze deed uit de doeken hoe de erfgenamen van Schram in samenwerking met de toenmalige raad van commissarissen de aandelen van haar kinderen in het ziekenhuis lieten verwateren. Volgens haar was dat tegen de wens van de overleden oud-eigenaar Jan Schram, die ze omschreef als mensenschuw en eenzaam, ‘de meest arme mens die ik kende’.

Credits

Erbudak beweerde dat de familie Schram meer heeft gekregen voor het Slotervaart dan op papier is gezet toen Winter en De Boer het overnamen. En ze klaagde dat ze geen credits krijgt voor de wijze waarop ze het noodlijdende ziekenhuis na de overname in 2006 uit de rode cijfers haalde.

Jos Beijnen vormde met Dees Brandjes (‘Peppie en Kokkie’) en Aysel Erbudak de directie van het Slotervaart. Beeld anp