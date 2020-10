Ayaan Hirsi Ali komt naar de Universiteit van Amsterdam

Ayaan Hirsi Ali is een van de ondertekenaars van het manifest. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

De oud-volksvertegenwoordiger Hirsi Ali staat bekend om haar scherpe kritiek op de islam. In 2006 ontstond ophef omdat toenmalig minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) met terugwerkende kracht haar Nederlanderschap introk, en later weer teruggaf – het leidde tot een crisis die het kabinet deed vallen.

Niet veel later vertrok Hirsi Ali naar de Verenigde Staten, waar ze naturaliseerde en nu werkt voor meerdere denktanks en stichtingen.

“Ze is een invloedrijk persoon geweest in de Nederlandse politiek en is dat nu in de Verenigde Staten,” zegt voorzitter Joaquin Villa-Garcia van interviewplatform Room for Discussion.

Jordan Peterson

Twee studenten van dat interviewplatform gaan dinsdagavond in gesprek met Hirsi Ali. Het platform staat erom bekend wel vaker controversiële gasten uit te nodigen: in oktober 2018 zorgde de komst van de Canadese psycholoog Jordan Peterson nog voor opschudding. Daarover zei de toenmalig voorzitter van het platform later nog tegen Het Parool dat eenieder welkom is, ‘mits de gast wetenschappelijk geëngageerd is’.

Over Hirsi Ali zegt Villa-Garcia dat ze ‘controversieel, maar ook belangrijk’ is. “We proberen in onze interviews de wetenschap in leven te houden. We willen daarom ook iedereen in het politieke spectrum spreken. Dat gebeurt niet vaak meer op universiteiten, terwijl je juist daar een open gesprek moet kunnen houden.”

Normaal gesproken vinden de interviews van Room for Discussion op de Roeterseilandcampus van de universiteit plaats, maar vanwege de coronamaatregelen gaat het nu via een podcast. “Door corona is het enigszins makkelijker om Hirsi Ali te spreken,” zegt Villa-Garcia: ze hoeft immers niet vanuit de Verenigde Staten over te vliegen.

In de podcast zal Hirsi Ali met de studenten in gesprek gaan over identiteitspolitiek en afrekencultuur (cancel culture), maar ook haar levensloop en haar voorspellingen over de Amerikaanse presidentsverkiezingen.