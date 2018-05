Ay caramba! Een hittegolf in mei?

Weeronline spreekt zelfs al van een mogelijke hittegolf.



Zo tropisch warm als in Brabant en Limburg wordt het dit weekend en de dagen erna niet in Amsterdam. Hier moeten we het doen met 'slechts' een graad of 26 tot 29. De zon schijnt volop en het blijft droog.



Met een matige oostenwind, en daardoor een kleine kans op zeewind, is het ook op de stranden lekker. Het water is met 13 tot 15 graden nog wel knap koud.



Hittegolf

De kans dat het daadwerkelijk komt tot een hittegolf, vijf dagen achtereen 25 graden of warmer, is nu 20 procent, meldt Weeronline. Voor een hittegolf moet het drie van de vijf dagen warmer worden dan 30 graden.



Een hittegolf in mei is niet gebruikelijk. Het kwam maar vier keer eerder voor: in 1922, 1947, 1976 en 1998. En dan slechts op een paar plekken in Nederland.