Axe Leito (1980-2023) bracht als Mister Leather vreugde in de straten van Amsterdam

De lhbtq+-gemeenschap is in rouw gedompeld na de plotselinge dood van Axe Leito, voormalig Mister Leather Netherlands en een van de ambassadeurs van Pride Amsterdam. ‘Hij was altijd onvermoeibaar bezig voor anderen.’

Axe Leito was nog maar 42 jaar jong, dus toen bekend werd dat hij zaterdag door nog onbekende oorzaak onverwachts was overleden, stroomden op sociale media de geschokte condoleances binnen. Alom wordt hij geroemd als een lieve, vrolijke man, en het boegbeeld van de leerscene in en buiten de stad. Zoals iemand schreef: ‘Een pareltje dat glinsterde en vreugde bracht in de straten van Amsterdam.’

Veel reacties op Facebook en Instagram gaan vergezeld van een foto van Leito: indrukwekkende verschijning, vriendelijk gezicht boven een gebeeldhouwd lichaam, leren pet, handschoenen, gilet, broek en rijlaarzen. Daaroverheen een sjerp met de tekst ‘Mr. Leather Netherlands’. Hij was maar wat trots op die verkiezing in 2018, maar zijn uiterlijk was slechts een deel van het verhaal. “Ik ben meer dan het plaatje,” zei hij zelf, “ik heb ongelooflijk veel te vertellen.”

En dat deed hij graag en vaak, vooral ook op Curaçao, waar hij in 1980 werd geboren. Toen hij als ambassadeur van de Pride in 2020 naar het eiland ging, nam hij in interviews voor televisie en kranten geen blad voor de mond en sprak hij openhartig over hiv, het homohuwelijk, zijn fetisj voor leer en het belang van veilige seks. Om zijn campagne te promoten had hij een grote hoeveelheid condooms meegenomen.

Een heerlijk leven samen

“Hij was altijd bezig,” zegt zijn partner Robin Weegink, die Leito 5,5 jaar geleden ontmoette op een feest bij de Nieuwmarkt. “Met een tomeloze inzet, onvermoeibaar bezig voor anderen. Tijdens corona ging hij met een zak vol mondkapjes bij ouderen langs. Ik moest hem af en toe echt afremmen, anders ging hij maar door.”

En dat was niet altijd even gemakkelijk, zegt Weegink. “Axe was een ontzettende controlfreak; hij wilde graag op de voorgrond staan en de touwtjes in handen hebben. Maar hij was ook wispelturig en stronteigenwijs. Toch hebben we een heerlijk leven samen gehad, dat staat voorop. We zouden gaan trouwen, maar corona gooide roet in het eten.”

Leito groeide op Curaçao op als enig kind. Een maand voor zijn geboorte verongelukte zijn vader, maar zijn moeder hertrouwde en beschermde hem tegen de homofobie waar hij op het eiland regelmatig tegenaan liep. “Men gelooft heel sterk dat je die gayness er letterlijk uit kunt slaan,” zei hij in een interview op de website van Pride Amsterdam. “Toen heb ik leren vechten voor mijn vrijheid en eigenwaarde.”

Toen hij dertien was, verhuisde het gezin naar Nederland. Hij ging naar de middelbare school in Den Haag, en op zijn achttiende besloot Leito, die in een Haagse leerbar kwam te werken, voor zijn geaardheid uit te komen. “Eigenlijk ben ik tweemaal uit de kast gekomen: eerst als homo en daarna als leerman. Leer vormt mijn tweede huid.”

Defensie

Na de middelbare school in Den Haag wilde Leito, altijd al gefascineerd door uniformen, per se het leger in. Op zijn 24ste was het zover en al snel werd hij als korporaal uitgezonden naar Afghanistan en Irak. Dat tekende hem voor de rest van zijn leven, zegt Weegink. “Ik hoorde hem ’s nachts soms schreeuwen, en toen de Taliban anderhalf jaar geleden Kabul binnentrokken, stond hij te grienen voor de televisie. Hij had toch een milde vorm van PTSS opgelopen.”

Leito bleef veertien jaar bij Defensie, de laatste jaren verzorgde hij sporttrainingen in de kazerne in ’t Harde. Daarna werkte hij nog met verstandelijk beperkte jongeren en bij de douane, maar pas als Mister Leather en ambassadeur van de Pride kwam hij volledig tot bloei. Hij organiseerde ook een Miss Leatherverkiezing en mocht tijdens Dodenherdenking namens de fetisjgemeenschap een krans leggen bij het Homomonument op de Westermarkt.

Daar wordt woensdagavond om 17.30 uur ook een herdenking voor Leito gehouden. De opkomst wordt groot, als we de berichten op Facebook mogen geloven. ‘Met leren pet en cheeky blik bleef je een van onze meest aansprekende posterboys.’