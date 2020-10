Avondwinkels niet blij met nieuwe alcoholregel: ‘Er gaat sowieso gedronken worden’

Avondwinkels missen de komende weken veel omzet door de nieuwe coronamaatregelen. Beeld Dingena Mol

Omar Aziz runt al zestien jaar samen met zijn vader avondwinkel Van Wou op de Van Woustraat in De Pijp. “Het is teleurstellend voor ons als avondwinkelhouders,” vertelt hij. “Wij waren als een van de laatste groepen nog niet getroffen, maar ook bij ons moet dit niet te lang gaan duren.”

Aziz heeft de laatste jaren al veel concurrentie gekregen van supermarkten in de buurt die tot steeds later openblijven. “Ik heb de vorige crisis ook meegemaakt, maar dit wordt de moeilijkste periode.”

‘Bier, bier, bier’

Zijn doelgroep is de laatste jaren erg veranderd, zegt hij. Het publiek in zijn winkel wordt steeds jonger. “Veel studenten zijn naar deze buurt gekomen en die drinken veel.” Even wordt het stil en dan zegt hij: “Bier, bier, bier.”

Afgelopen weken stond er regelmatig een rij voor zijn winkel als de kroegen om 22.00 uur dichtgingen. Daarom vindt Aziz het een ‘halve maatregel’. Mensen gaan gewoon naar huisfeestjes en eerder drank inslaan. Er gaat sowieso gedronken worden, wat er ook gebeurt.”

Hij is dan ook bang dat hij veel discussies met klanten zal krijgen in de komende weken. “Ik moet de drank gaan afschermen, alles weghalen kan niet. Als een klant straks na 20.00 uur nog alcohol wil hebben, gaat die het misschien stelen. Of ze gaan zeggen: ‘het staat er toch niet voor niets’. Ik heb straks minder inkomen, maar moet meer personeel inzetten om te gaan handhaven.”

Discussies

Hans van Akkeren van De Avondmarkt op De Wittenkade in West wil nog niet op zaken vooruitlopen, maar is ook bang dat hij straks ‘discussies gaat krijgen’ met klanten. “Ik heb een koeling waar de drank in staat en daar ga ik doeken voor hangen als het 20.00 uur is geweest. Leeghalen is geen optie, dus dat betekent dat als iemand het straks echt wil hebben, het nog wel kan pakken. Je krijgt al de vreselijkste dingen naar je hoofd geslingerd als je vraagt of een klant een mandje wil pakken, dus het is afwachten hoe dit straks zal gaan.”

De reden achter de maatregelen begrijpt Van Akkeren wel. “Alcohol maakt de mensen losser. Als dit eraan bijdraagt om het virus terug te dringen, dan heb ik me daarbij neer te leggen.” Echt klagen wil de ondernemer dan ook nog niet. “De horeca heeft het nog veel zwaarder, dat is verschrikkelijker. Wij zijn tot nu toe altijd open geweest.”

Bierkoeriers

Ook bierkoeriers mogen geen alcohol meer verkopen na 20.00 uur. “Het is een mokerslag,” zegt de 42-jarige Hamid uit West. Hij is de man achter bedrijven als Nonstop Biertaxi Amsterdam en 247 bierkoerier. Zijn klanten zijn mensen die thuis een feestje hebben. Als de drank op is, wordt hij gebeld. Voor 10 euro per sixpack zorgt hij dat het feest door kan gaan. Naar eigen zeggen bedient hij in het weekend ruim honderd klanten per dag. Elke vijf dagen gaan er bij hem zo’n 150 treetjes bier doorheen. En 30 dozen wijn. “We gaan normaal gesproken altijd als een raket.”

Hij is vorig jaar augustus met zijn zaak begonnen en heeft inmiddels zeven man in dienst. “Deze maatregelen gaan me nog eens twintig- tot dertigduizend euro per maand kosten. Als mensen geen bier meer bestellen, verkopen we ook veel minder snacks en frisdrank,” zegt hij met een zucht. “Onze omzet was al gehalveerd doordat de toeristen in hotels, die normaal gesproken via Uber Eats en Deliveroo bij ons hun drank bestelden, er niet meer waren."

Alcoholvrij

Hamid gaat nu kijken of het bezorgen van alcoholvrij bier soelaas biedt. “Ik ga vanaf 1 uur ’s middags bezorgen. En dan vanaf acht uur ‘’s avonds 0.0 bier. Misschien gaat dat een beetje lopen.”

Hij verwacht dat klanten die normaal gesproken zouden bellen voor een aanvulling, nu veel meer drank in gaan slaan. “Ze gaan natuurlijk ’s middags alles leegkopen.”

Ook denkt hij dat er illegale drankkoeriers zullen opstaan. “Jonge jongens die via Telegram en Snapchat flessen drank verkopen en komen bezorgen. Een sixpack bier voor 15 euro. Dat werk. Die gasten zitten straks echt niet om handel verlegen. Mensen willen toch drank.”