Avond na getuigenis van ‘doelwit liquidatie’ ontplofte bom voor huis van zijn ouders in Oost

Beeld Joris van Gennip

De ontploffing, waarschijnlijk van een vuurwerkbom, was op tweehoog, precies waar de ouders wonen. Justitie vindt dat Hamza A. redelijkerwijs vermoedt dat de ontploffing was bedoeld om hem onder druk te zetten geen (belastende) verklaringen af te leggen en wil dat hij niet opnieuw als getuige wordt verhoord.

Engeltje op schouder

De advocaten van de twee tot nu toe gedetineerde verdachten, Amsterdammers Sharoz Y. (29) en Leroy J. (27), vroegen de rechtbank woensdag op een inleidende zitting in de zaak het vermoede doelwit A. wél opnieuw als getuige te laten verhoren en hem desnoods te gijzelen als hij geen antwoorden geeft op hun vragen. Zo willen zij weten wie degene was die volgens A. aan hem vertelde dat hij die bewuste avond ‘een engeltje op zijn schouder had gehad’. Dat zou diegene rechtstreeks hebben gehoord van de opdrachtgever.

De onderzoeksrechter zag eerder van gijzeling af, ook omdat A. had gezegd dat hij hoe dan ook geen vragen meer zal beantwoorden, ook niet als hij daardoor in de cel zou belanden.

Hamza A. en officier van justitie Gerdine Dankers zijn ervan overtuigd dat een schutter hem in de late avond van 22 augustus 2020 heeft willen liquideren bij de woning van zijn ouders. De man zou zeker drie keer de trekker hebben overgehaald, maar het pistool haperde.

A. zegt te zijn weggerend en naar een café in de Dapperstraat te zijn gevlucht. In de visie van justitie passen ontsleutelde berichten uit de PGP-Blackberry’s (Pretty Good Privacy) die de huidige verdachten plus een ander zouden hebben gebruikt, precies bij het moordplan.

400 keer contact gezocht

Die nog voortvluchtige derde zou op de dag van de vermoede liquidatiepoging en daags daarna bijna 400 keer contact hebben gehad met Sharoz Y. De beide gedetineerde verdachten ontkennen bij een moordpoging betrokken te zijn geweest. Hun advocaten vroegen om hun vrijlating. De rechtbank hield ze in de cel.

Tegen Sharoz Y. bracht de aanklaagster woensdag een nieuwe zaak in, over de poging tot invoer van 240 kilo en 50 kilo cocaïne uit Peru naar de haven van Rotterdam. Ook die verdenking volgt uit PGP-berichten. Ook die ontkent hij te hebben gestuurd. Het verzoek van officier Dankers hem ook voor die verdenking ‘gevangen te nemen’, wees de rechtbank af. De zaak zal pas in april 2023 inhoudelijk worden behandeld.