Avianka Aventurin eerste jongerenburgemeester

De 28-jarige Aventurin won op basis van een online stemming en het oordeel van een jury van jongerenplatform Young Amsterdam, dat de verkiezing organiseerde. De komst van een jongerenburgemeester was een wens van oud-burgemeester Eberhard van der Laan.



Volgens de organisatie zijn de belangen van jongeren niet goed vertegenwoordigd in de politiek. De jongerenburgemeester moet dan ook een brug slaan tussen beide.



Zo zal ze met onder andere met wethouders om de tafel gaan om te praten over wat er leeft onder Amsterdamse jongeren. Aventurin is werkzaam bij Stichting MaDi, een organisatie voor maatschappelijk werk in Zuidoost en Diemen.



Optimisme

'Ik wil aan andere jongeren (met migranten en immigrante afkomst) laten zien dat in Nederland en vooral Amsterdam alles mogelijk is als je de wilskracht en de toewijding hebt om er voor te werken,' schreef Aventurin al eerder op de verkiezingswebsite van Young Amsterdam. 'Ook wil ik jongeren mee geven dat karakter en respect erg belangrijk is en dat je met optimisme ver kan komen. Ik wil jongeren aanmoedigen in zichzelf en in elkaar te geloven.'



De andere kandidaten waren Achraf El Johari (22) en Joshua de Roos (22).



Het Talent Award Gala staat in het teken van erkenning van jongeren tussen de 15 en 27 jaar die uitblinken in sport, ondernemerschap, maatschappelijke betrokkenheid en kunst en cultuur.



