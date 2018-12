Autoverzekering kost minder in Centrum dan in Zuidoost

Verzekeraars baseren zich uiteraard op risicoprofielen

Het zijn de meest in het oog springende resultaten van een jaarlijks onderzoek, dat is uitgevoerd door Autoverzekering.nl. De algemene conclusie zou zijn dat tussen buurten in Amsterdam kolossale premieverschillen bestaan. Voor het onderzoek is bekeken hoeveel een 43-jarige Golfrijder (heb je die überhaupt in Zunderdorp?) kwijt is aan een WA-, WA ­beperkt-casco- en WA volledig-­cascoverzekering.



Amsterdam-Centrum, waar de ­bewoners zich ongetwijfeld allesbehalve doorsnee vinden, blijkt precies op het landelijke gemiddelde uit te komen. Wie kiest voor een woning in Buikslotermeer, Osdorp of Bos en Lommer, betaalt dik 27 procent meer voor een autoverzekering dan iemand die dezelfde auto wil verzekeren en in de binnenstad woont.



Verzekeraars baseren zich uiteraard op risicoprofielen: auto's die geparkeerd staan in wijken met veel criminaliteit en schademeldingen krijgen een stempel van verhoogd risico en daarmee automatisch ook een verhoogde rekening.