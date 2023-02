Autoverkeer in Amsterdam staat weer even vaak vast als voor corona

Verkeer in de Amsterdamse Valkenburgerstraat. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

Volgens navigatiebedrijf TomTom is Amsterdam tijdens de piekuren weer teruggekeerd naar het reisgedrag van voor corona. Automobilisten die zich elke dag in de spits door de stad verplaatsen, verliezen 34 uur per jaar. Dat is bijna 7 uur meer dan in 2021. Met name in de spits is Amsterdam weer terug bij; overdag is het slechts enigszins drukker.

Jeroen Brouwer van TomTom: “Aanvankelijk leek de stad na de lockdowns het oude reisgedrag te hebben veranderd: er werd veel minder met de auto gereisd, mensen werkten waarschijnlijk vanuit huis. Maar afgelopen jaar zagen we het aantal auto’s in Amsterdam weer sterk toenemen. Wij vermoeden dat dat ook zou kunnen komen door de hoge gasprijzen.”

In Amsterdam is vrijwel elke spits druk, maar uit de gegevens van TomTom blijkt dat de avondspitsen van dinsdag en donderdag de uitschieters zijn. Op donderdag tussen 17 en 18 uur wordt over 10 kilometer 16,5 minuten gedaan. Het gemiddelde is 12,5 minuten.

Fietsen duurt langer

Fietsen is tijdtechnisch nog geen alternatief voor de auto, stelt TomTom: auto’s bereiken tijdens de avondspits een gemiddelde snelheid van 39 kilometer per uur, voor fietsers komt het bedrijf aan een gemiddelde snelheid van 17 tot 24 kilometer per uur. Opvallend: op doordeweekse dagen is het tijdverlies voor automobilisten het kleinst tussen 5 en 6 uur ’s morgens – mogelijk doordat taxichauffeurs dan nauwelijks meer door de stad rijden.

Internationaal is Londen de stad waar gemiddeld het langzaamst wordt gereden: over 10 kilometer doen automobilisten 36 minuten. In de Londense spits zakt de gemiddelde snelheid zelfs naar 14 kilometer per uur. Tweede op die lijst is het Indiase Bangalore.