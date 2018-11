Autoterminal Koopman in haven Amsterdam van het gas af

De autoterminal is vanaf vrijdag aangesloten op de stadsverwarming rond de afvalverbranding van AEB, hetzelfde leidingennetwerk van Nuon en AEB waarmee in Noord en Nieuw-West tienduizenden woningen worden verwarmd. Certificaten van Orgaworld garanderen dat de warmte die Koopman krijgt door en door duurzaam is, omdat het gaat om afval van onder meer restaurants in de stad.



De autoterminal kan overschakelen op restwarmte uit de vergisting van afval omdat Orgaworld even verderop in de haven ligt. Maar de aansluiting naar Koopman Car Terminal had nog wel enige voeten in de aarde, legt directeur Paul Wortelboer uit. Daarvoor moest eerst nog een warmteleiding van twee kilometer worden aangelegd.



200.000 auto's

"We zijn een Gronings bedrijf. Dat je van het gas af kunt is dan een mooie bijkomstigheid," zegt Wortelboer. Per jaar verwerkt Koopman via de Amsterdamse haven 200.000 auto's. Voor een deel gaat het om nieuwe auto's die worden ingevoerd en gedistribueerd over Noord-West Europa. Voor een ander deel gaat het om gebruikte auto's die klaargemaakt worden voor een nieuwe eigenaar.